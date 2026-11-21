Ngày 21/11, tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 cùng chương trình diễu hành di sản giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội, đồng thời kết nối di sản truyền thống với đời sống sáng tạo đương đại.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu đến dự. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương vua Lý Thái Tổ. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Không khí rộn ràng Ngày Văn hoá tại Hà Nội. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Không khí rộn ràng Ngày Văn hoá tại Hà Nội. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Không khí rộn ràng Ngày Văn hoá tại Hà Nội. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Tiết mục trống hội biểu diễn tại lễ khai mạc. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Đông đảo quần chúng nhân dân đến dự Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Đông đảo quần chúng nhân dân đến dự Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Đông đảo quần chúng nhân dân đến dự Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Đông đảo quần chúng nhân dân đến dự Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN