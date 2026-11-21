Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 diễn ra sáng 21/11 tại khu vực sân khấu trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành di sản kết hợp trình diễn nghệ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm, tái hiện những dấu mốc lịch sử, văn hóa và diện mạo của Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ.

Với quy mô khoảng 4.000 người, chương trình quy tụ nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên quần chúng, các câu lạc bộ nghệ thuật và đại diện cộng đồng dân cư đến từ 126 xã, phường của Thủ đô. Các lực lượng tham gia được tổ chức thành nhiều khối diễu hành, giới thiệu những nét đặc trưng về lịch sử, tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian và làng nghề truyền thống.

Trước lễ khai mạc, nghi lễ dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ được tổ chức tại khu vực tượng đài. Chương trình nghệ thuật mở đầu bằng đại cảnh “Trống hội Thăng Long”, với màn múa cờ hội của xã Dương Hòa, múa lân - rồng của xã Dân Hòa và múa trống của xã Thanh Trì.

Hành trình diễu hành được xây dựng theo ba chương chủ đề: “Từ thuở Thăng Long”, “Hà thành phồn hoa” và “Thủ đô hội nhập”.

Trước lễ khai mạc, nghi lễ dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ được tổ chức tại khu vực tượng đài.

Không chỉ tái hiện các giá trị văn hóa trong không gian trình diễn, chương trình còn hướng tới việc đưa di sản đến gần hơn với công chúng, tạo cơ hội để người dân và du khách trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm những nét đặc sắc của văn hóa Thủ đô.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 24/11, với nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày và trải nghiệm văn hóa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm cùng các địa điểm lân cận.

Trong khuôn khổ sự kiện, công chúng có thể tham quan không gian giới thiệu văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ tại số 45 Tràng Tiền; triển lãm nghệ thuật kết hợp công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) tại Nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng; triển lãm “Văn hóa Hà Nội - Tinh hoa hội tụ” tại Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm.

Tối 22/11, khu vực hồ Hoàn Kiếm dự kiến tổ chức các màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật trên nền kiến trúc Tháp Rùa, kết hợp công nghệ 3D mapping, nhạc nước, laser và âm thanh vòm.

Thông qua chuỗi hoạt động, Hà Nội kỳ vọng tiếp tục quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc, khơi dậy ý thức gìn giữ di sản và tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong thực hành, sáng tạo văn hóa.