Chương trình do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 được tổ chức như một sự kiện mang tính biểu trưng và ngày hội cộng đồng, nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong gìn giữ, trao truyền, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng thời khẳng định vị thế Hà Nội là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước, giới thiệu với Nhân dân và du khách trong nước, quốc tế những giá trị lịch sử, di sản vật thể và phi vật thể, nghệ thuật truyền thống, làng nghề, ẩm thực cùng nếp sống đô thị đặc trưng của Thủ đô.

Các đại biểu Trung ương, đại biểu Thành phố Hà Nội tiến hành nghi lễ dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ trước giờ khai mạc. Ảnh: Viết Thành

Trước lễ khai mạc, nghi lễ dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ dự kiến diễn ra từ 7h00 đến 7h15 ngày 21/11. Chương trình chính mở đầu bằng đại cảnh “Trống hội Thăng Long”, với màn múa cờ hội của xã Dương Hòa, múa lân - rồng của xã Dân Hòa và múa trống của xã Thanh Trì.

Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành quy mô lớn quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, với sự tham gia của khoảng 4.000 người.

Chương trình diễu hành được triển khai qua ba chương chủ đề: Từ thuở Thăng Long; Hà thành phồn hoa; Thủ đô hội nhập, tái hiện hành trình từ cội nguồn lịch sử, truyền thống văn hiến đến diện mạo một Hà Nội đương đại, sáng tạo và hội nhập.

Sau lễ khai mạc, từ 9h30 đến 10h30 ngày 21/11, người dân và du khách có thể tiếp tục thưởng thức các chương trình biểu diễn tại ba sân khấu phụ quanh hồ Hoàn Kiếm, gồm: Khu vực Tượng đài Cảm Tử, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay.

Tại khu vực Tượng đài Cảm Tử, chương trình buổi sáng giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như ca trù, chèo tàu Tổng Gối, hát xẩm, hát văn và các ca khúc mang âm hưởng dân gian. Buổi chiều, từ 16h30 đến 17h30, Nhà hát Chèo Hà Nội sẽ có chương trình biểu diễn phục vụ công chúng. Đây là điểm hẹn dành cho những người yêu thích nghệ thuật truyền thống và các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Bên cạnh đó, khán giả có thể thưởng thức âm nhạc hiện đại tại ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay. Từ 9h30 đến 10h30 ngày 21/11, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long phụ trách chương trình âm nhạc đương đại với sự tham gia của các ca sĩ, nhóm nhạc và ban nhạc trẻ. Từ 16h30 đến 17h30 cùng ngày, các câu lạc bộ flashmob và nhóm nhảy sẽ mang đến những màn trình diễn sôi động dưới sự tổ chức của Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 được tổ chức như một sự kiện mang tính biểu trưng và ngày hội cộng đồng (Ảnh: Quang Thái)

Trong khi đó, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là nơi hội tụ nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể. Từ 9h30 đến 10h30 ngày 21/11, công chúng có thể thưởng thức múa Bài Bông, múa Bồng, múa rối, cồng chiêng, múa đèn đền Đồng Nhân, múa Sênh Tiền và múa cổ Giảo Long. Buổi chiều cùng ngày, từ 16h30 đến 17h30, Nhà hát Cải lương Hà Nội sẽ biểu diễn phục vụ khán giả.

Đáng chú ý, ngày 22/11, tại sân khấu Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Nhà hát Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội dự kiến tổ chức hai suất biểu diễn, từ 9h30 đến 10h30 và 19h15 đến 20h15, tạo thêm lựa chọn giải trí cho các gia đình và khán giả nhỏ tuổi.

Bên cạnh các sân khấu ngoài trời, người dân và du khách có thể lựa chọn thưởng thức nghệ thuật tại hai nhà hát ở khu vực trung tâm. Nhà hát Kịch Hà Nội dự kiến tổ chức 2-3 suất diễn mỗi ngày, giới thiệu các trích đoạn, tiểu phẩm về Hà Nội, danh nhân và nếp sống thanh lịch, văn minh. Sau mỗi suất diễn, khán giả có cơ hội giao lưu với nghệ sĩ và nhận ảnh lưu niệm.

Nhà hát Múa rối Thăng Long dự kiến tăng tần suất phục vụ lên 4-5 suất múa rối nước mỗi ngày. Đây là hoạt động phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ và du khách muốn tìm hiểu một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam.