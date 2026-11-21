Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 là dịp tôn vinh những giá trị di sản dân tộc, giới thiệu bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội, mở rộng cơ hội để cộng đồng cùng gìn giữ, thực hành và phát huy.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh việc Bộ Chính trị xác định ngày 24 tháng 11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc (Ảnh: Thành Thái)

Theo đồng chí Vũ Đại Thắng, Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh di sản, truyền thống và những thành tựu sáng tạo, mà còn phải thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân; nơi mỗi người được tham gia, trải nghiệm, sáng tạo và thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô quyết tâm xây dựng Hà Nội ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; xứng đáng là trái tim của cả nước, là trung tâm văn hóa tiêu biểu của dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh của con người Hà Nội, nền tảng cho sự phát triển bền vững của Thủ đô và nguồn cảm hứng cho những khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Chương trình có sự tham gia của hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân các xã, phường Hà Nội. Qua các nghi lễ truyền thống, điệu múa cổ và trò chơi dân gian, chương trình giới thiệu những di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của Thủ đô và sản phẩm tiêu biểu đến từ các làng nghề tại Hà Nội.

Đoàn diễu hành phường Ba Đình

Đoàn diễu hành phường hoa Tây Tựu, phường Tây Tựu

Đoàn diễn hành làng lụa Vạn Phúc, phường Hà Đông

Từ sân khấu trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ đến các tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, Nhân dân và du khách có cơ hội được hòa mình vào không gian văn hóa đậm sắc màu của Thăng Long - Hà Nội. Đồng thời, người dân và du khách tham gia có cơ hội được chiêm ngưỡng, chào đón các đoàn diễu hành, thưởng thức những màn trình diễn của chính các cộng đồng đang gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản.

Người dân và du khách tham gia có cơ hội được chiêm ngưỡng, chào đón các đoàn diễu hành, thưởng thức những màn trình diễn của chính các cộng đồng đang gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản

Sau lễ khai mạc, chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm đặc sắc sẽ tiếp tục diễn ra trong khuôn khổ Ngày Văn hoá Việt Nam tại Hà Nội. Đây là dịp để toàn thể nhân dân và du khách cùng tham gia, trải nghiệm và khám phá những sắc màu văn hóa Việt Nam, tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa với niềm tự hào, tình yêu và sự gắn kết với văn hóa Việt Nam. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 21 - 24/11 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và các không gian văn hóa trên địa bàn Thủ đô.