Khai mạc Ngày văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Phú Quốc 2026

Tiết mục trình diễn nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc theo lối đương đại (Fusion Gukak) sẽ mang đến chương trình biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu của chương trình. (Nguồn: Ban tổ chức)

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 sẽ được tổ chức tại Phú Quốc, đảo du lịch nghỉ dưỡng tiêu biểu của Việt Nam, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh An Giang chủ trì tổ chức chương trình Ngày văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Phú Quốc 2026 từ ngày 3-4/10 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa đặc khu Phú Quốc.

Chương trình do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc, Tổng Cục Du lịch Hàn Quốc, Tổng Công ty Nhà nước Phân phối Nông Thủy Sản và Thực phẩm Hàn Quốc, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, Sở Du lịch tỉnh An Giang, UBND đặc khu Phú Quốc cùng các cơ quan liên quan của Hàn Quốc và Việt Nam cùng phối hợp thực hiện.

Chương trình lần này được tổ chức nhằm mục đích góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mà Việt Nam và Hàn Quốc đã dày công vun đắp thông qua hoạt động giao lưu văn hóa nhân dân.

Đặc biệt, sân khấu lần này được đặt tại Phú Quốc, với vị thế là trung tâm du lịch và cơ sở vật chất tiêu chuẩn quốc tế, là nơi được lựa chọn trở thành địa điểm tổ chức của Hội nghị cấp cao APEC tiếp theo, được kỳ vọng sẽ là cơ hội để giới thiệu sức hút đa dạng của văn hóa Hàn Quốc & Việt Nam đến người dân địa phương và du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.

Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động trải nghiệm tại các gian hàng và không gian trưng bày văn hóa, du lịch, ẩm thực Hàn Quốc và Việt Nam (An Giang) sẽ có các hoạt động đa dạng phù hợp với tất cả các lứa tuổi. Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc mang đến loạt hoạt động trải nghiệm tìm hiểu văn hóa, du lịch đặc sắc của Hàn Quốc và nhận quà may mắn.

Bên cạnh đó, với sự hợp tác của Tổng Công ty Nhà nước Phân phối Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu Hợp tác Doanh nghiệp và Trường học tỉnh Chungnam, chương trình hứa hẹn sẽ có các hoạt động thưởng thức ẩm thực, thực phẩm tiêu biểu của Hàn Quốc.

Các gian hàng của tỉnh An Giang cũng sẽ là điểm đến không thể bỏ qua lần này như triển lãm giới thiệu văn hóa Chăm An Giang, trải nghiệm check-in cùng di sản An Giang, trải nghiệm ẩm thực Việt Nam (An Giang), trải nghiệm không gian diễn xướng An Giang…

Đặc biệt, đội biểu diễn Taekwondo quốc gia hàng đầu thế giới thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc, tiết mục trình diễn nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc theo lối đương đại (Fusion Gukak) và những sân khấu ấn tượng của các nghệ sĩ tỉnh An Giang, Đặc khu Phú Quốc, ca sĩ Đỗ Nam Sơn, ca sĩ Isaac sẽ mang đến chương trình biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu của chương trình.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc Park Chan A chia sẻ: “Tôi hy vọng chương trình lần này sẽ là dịp để tái khẳng định một lần nữa mối quan hệ nồng ấm và bền chặt giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong bối cảnh chuẩn bị kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ thực hiện tốt nhất vai trò cầu nối về văn hóa trong mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước để góp phần vào thành công của Hội nghị cấp cao APEC sẽ được tổ chức tại Phú Quốc vào năm sau”.