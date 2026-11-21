Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội diễn ra tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Sáng 21/11, lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội diễn ra tại khu vực trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, với các hoạt động diễu hành di sản và trình diễn nghệ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm.

Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Ngày hội Văn hóa Việt Nam là dịp tôn vinh những giá trị trường tồn của văn hóa dân tộc, tri ân các thế hệ đã gìn giữ, bồi đắp và trao truyền những giá trị ấy, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng sáng tạo.

Để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển, ông Vũ Đại Thắng cho biết Hà Nội sẽ đưa các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa vào cuộc sống thông qua những hành động cụ thể, thiết thực.

Thành phố tiếp tục đặt văn hóa và con người ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển Thủ đô; chú trọng xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nhân ái, sáng tạo và hình thành môi trường văn hóa lành mạnh trong toàn xã hội.

Chương trình thu hút khoảng 3.500 - 4.000 người tham gia, gồm đại diện các cơ quan, đơn vị, nghệ nhân, nghệ sĩ, câu lạc bộ và người dân. Các hoạt động tập trung giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam nói chung và Thăng Long - Hà Nội nói riêng, từ tín ngưỡng dân gian, nghệ thuật truyền thống đến các làng nghề thủ công.

Hoạt động chính của lễ khai mạc là diễu hành di sản kết hợp trình diễn nghệ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm. Mở đầu là đại cảnh “Trống hội Thăng Long”, với sự tham gia của các đội múa cờ hội xã Dương Hòa, múa lân - rồng xã Dân Hòa và múa trống xã Thanh Trì.

Sau tiết mục mở màn, các đoàn diễu hành lần lượt xuất hiện theo ba chương chủ đề: “Từ thuở Thăng Long”, “Hà thành phồn hoa” và “Thủ đô hội nhập”. Mỗi chương khai thác một giai đoạn, một khía cạnh trong đời sống văn hóa Hà Nội, từ những dấu ấn lịch sử, tín ngưỡng đến sinh hoạt dân gian và các hình thức nghệ thuật đương đại.

Chương đầu tiên, “Từ thuở Thăng Long: Những biểu tượng tâm linh và chiều sâu lịch sử”, đưa người xem trở về với các truyền thuyết, tín ngưỡng gắn liền với lịch sử dân tộc.

Các đoàn diễu hành giới thiệu huyền sử con Rồng cháu Tiên, tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh, Chử Đồng Tử, Mẫu Tam phủ, cùng hình tượng Thánh Gióng và hội Gióng. Bên cạnh đó là phần giới thiệu Thăng Long tứ trấn và màn biểu diễn thực cảnh “Chiếu dời đô”, gợi lại dấu mốc hình thành kinh đô Thăng Long.

Hình tượng Thánh Gióng xuất hiện trong chương trình diễu hành giới thiệu các giá trị văn hóa, tín ngưỡng dân gian. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Tiếp nối mạch lịch sử, chương hai mang tên “Hà thành phồn hoa: Truyền thống hiếu học, nghệ thuật dân gian và bàn tay người thợ”, tập trung vào đời sống văn hóa của người dân kinh kỳ. Hình tượng “Sĩ tử lên kinh - Vinh quy bái tổ” được tái hiện cùng các loại hình nghệ thuật truyền thống như ca trù, múa Bài Bông, múa Bồng, chèo tàu Tổng Gối, múa rối nước, hát xẩm và múa đèn.

Những màn trình diễn trang phục quốc tế mang đến sắc màu hiện đại trong chương trình diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Không gian văn hóa Hà Nội còn được thể hiện qua sự góp mặt của nhiều làng nghề, với các sản phẩm như tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, quạt Chàng Sơn, nón Mã Kiều, hương Quảng Phú Cầu, tò he Xuân La, chuồn chuồn tre và sản phẩm đan cỏ tế.

Hoạt động diễu hành cũng giới thiệu hội diều Bá Dương Nội. Sự tham gia trực tiếp của các nghệ nhân giúp người xem có thêm cơ hội tìm hiểu về sản phẩm, kỹ thuật làm nghề và những giá trị văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Khép lại chương trình diễu hành là “Thủ đô hội nhập: Sắc màu sáng tạo và sự tiếp nối của thế hệ trẻ”, chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang các hình thức biểu diễn hiện đại.

Trong tiết mục “Rực rỡ khát vọng - Vươn tầm thế giới”, ban nhạc biểu diễn trực tiếp kết hợp với màn Carnaval trang phục quốc tế có sự tham gia của khoảng 150 diễn viên.

Phần kết quy tụ 200 học sinh lớp 6 cùng các lực lượng biểu diễn trên nền một ca khúc về Hà Nội được phối mới, khép lại hành trình giới thiệu các giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội qua nhiều thời kỳ.

Nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ người dân, du khách

Bên cạnh chương trình khai mạc và diễu hành di sản, Hà Nội bố trí ba sân khấu biểu diễn tại khu vực Tượng đài Cảm Tử, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay.

Trong khung giờ 9h30 - 10h30 ngày 21/11, các đoàn nghệ nhân sau khi hoàn thành tuyến diễu hành sẽ tiếp tục tham gia biểu diễn, giao lưu tại các sân khấu này, tạo điều kiện để người dân, du khách trực tiếp thưởng thức và tìm hiểu các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Người dân và du khách theo dõi các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Tại sân khấu Tượng đài Cảm Tử, chương trình buổi sáng giới thiệu các tiết mục ca trù, chèo tàu Tổng Gối, hát xẩm, hát văn và những ca khúc mang âm hưởng dân gian. Từ 16h30 - 17h30 cùng ngày, Nhà hát Chèo Hà Nội sẽ biểu diễn phục vụ công chúng.

Sân khấu tại ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay tập trung vào các hoạt động âm nhạc đương đại. Từ 9h30 - 10h30 ngày 21/11, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long phụ trách chương trình biểu diễn của các ca sĩ, nhóm nhạc và ban nhạc trẻ. Buổi chiều, từ 16h30 - 17h30, các câu lạc bộ flashmob và nhóm nhảy dự kiến tham gia trình diễn trong chương trình có sự phối hợp tổ chức của Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội.

Tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chương trình từ 9h30 - 10h30 ngày 21/11 giới thiệu nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể như múa Bài Bông, múa Bồng, múa rối, cồng chiêng, múa đèn đền Đồng Nhân, múa Sênh Tiền và múa cổ Giảo Long.

Từ 16h30 - 17h30 cùng ngày, Nhà hát Cải lương Hà Nội sẽ tổ chức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật. Sang ngày 22/11, Nhà hát Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội tiếp tục phục vụ người dân, du khách tại địa điểm này trong hai khung giờ 9h30 - 10h30 và 19h15 - 20h15.

Thông qua chuỗi hoạt động diễu hành, trình diễn và giao lưu nghệ thuật, chương trình tạo không gian để người dân, du khách tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống và đương đại của Thủ đô, đồng thời tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động bảo tồn, phát huy di sản văn hóa.