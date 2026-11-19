Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm và bà Cristina Romila - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Rumani tại Việt Nam cùng các đại biểu thăm gian trưng bày Hội chợ thương mại Việt Nam - Rumani.

Dự lễ khai mạc có bà Cristina Romila – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Rumani tại Việt Nam; đồng chí Quách Tất Liêm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; ông Mihai Andritoiu – Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Thương mại và Kinh tế Quốc tế Rumani (AFPICE); Giáo sư Mihnea Costoiu – Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Quốc gia Bucharest (POLITEHNICA Bucharest); lãnh đạo Hiệp hội Khoáng nóng Việt Nam (VIHOMA); đại diện các bộ, ngành Trung ương; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Rumani tại Việt Nam cùng đông đảo tổ chức, hiệp hội, trường đại học, doanh nghiệp hai nước.

Bà Cristina Romila – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Rumani tại Việt Nam phát biểu khai mạc Ngày Văn hóa - Thương mại Rumani tại Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Cristina Romila trân trọng cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo, sự đón tiếp nồng hậu và phối hợp tích cực của UBND tỉnh Phú Thọ, VIHOMA cùng các cơ quan, đối tác. Nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức sự kiện tại Phú Thọ – vùng Đất Tổ với Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ được UNESCO ghi danh, Đại sứ khẳng định văn hóa là nền tảng quan trọng để Nhân dân hai nước thấu hiểu, xích lại gần nhau, tạo dựng niềm tin cho hợp tác bền vững.

Theo Đại sứ, với vị thế thành viên Liên minh châu Âu cùng kinh nghiệm lâu năm về du lịch suối khoáng nóng, phục hồi sức khỏe và các ngành công nghiệp, công nghệ, dịch vụ, Rumani sẵn sàng làm cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Âu; đồng thời mở ra nhiều cơ hội kết nối doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và nhà đầu tư, hướng tới những dự án, chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại buổi lễ.

Chào mừng đoàn công tác Đại sứ quán Rumani và các đại biểu, doanh nghiệp tham dự sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nêu bật mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam – Rumani qua nhiều thế hệ, trong đó cộng đồng người Việt Nam từng học tập, nghiên cứu, công tác tại Rumani là nhịp cầu gắn kết quan trọng.

Giới thiệu khái quát về Phú Thọ với diện tích hơn 9.361 km2, dân số trên 4 triệu người, 148 đơn vị hành chính cấp xã, chính trị - xã hội ổn định cùng lợi thế nguồn khoáng nóng tự nhiên, đồng chí khẳng định Phú Thọ luôn coi trọng công tác đối ngoại, xác định ngoại giao văn hóa là trụ cột quan trọng.

UBND tỉnh vừa ban hành Đề án tổ chức “Ngày hội văn hóa Phú Thọ” tại nước ngoài, “Ngày hội văn hóa nước ngoài” tại Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng ngoại giao văn hóa hai chiều, gắn kết chặt chẽ với xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và giáo dục - đào tạo. Các sự kiện này sẽ được tổ chức vào dịp hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 hằng năm theo Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị nhằm làm sâu sắc thêm ý nghĩa giao lưu, tôn vinh giá trị văn hóa và mở rộng hợp tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm tặng quà lưu niệm của tỉnh Phú Thọ cho bà Cristina Romila – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Rumani tại Việt Nam.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Đại sứ quán Rumani tiếp tục hỗ trợ kết nối địa phương, tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp Rumani với Phú Thọ trong giao lưu văn hóa, giáo dục - đào tạo, thương mại - đầu tư và du lịch nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe. Tỉnh cam kết đồng hành, tạo thuận lợi để các đối tác tìm hiểu và triển khai hợp tác trên địa bàn.

Chương trình Ngày Văn hóa - Thương mại Rumani tại Việt Nam năm 2026 có các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam – Rumani; trưng bày gian hàng hội chợ thương mại với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Rumani (thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, sản phẩm đặc trưng) cùng doanh nghiệp, hợp tác xã Phú Thọ (chè, mật ong, thực phẩm chế biến, nông sản tiêu biểu) và chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Các đại biểu thăm gian trưng bày Hội chợ thương mại Việt Nam - Rumani.

Trong khuôn khổ sự kiện, tại hội nghị kết nối doanh nghiệp B2B chiều 19/11 đã diễn ra lễ ký kết 3 thỏa thuận quan trọng, gồm: Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Onsen Fuji và Hiệp hội Xúc tiến Thương mại và Kinh tế Quốc tế Rumani (AFPICE), đặt nền móng thúc đẩy triển khai Khu công nghiệp Việt Nam – Rumani (VRIP); Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Onsen Fuji và Đại học Bách khoa Quốc gia Bucharest (POLITEHNICA Bucharest) về giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ tư vấn, xây dựng, triển khai đề án thành lập, phát triển Trường Cao đẳng Bách khoa Việt Nam – Rumani tại Phú Thọ; Thỏa thuận tài trợ của Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Ba Đình dành cho sáng kiến Khu công nghiệp Việt Nam – Rumani (VRIP).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc sự kiện.