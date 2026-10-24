Khai mạc Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026: 'Chạm số - Sống xanh', ưu tiên an toàn và bảo mật

Ông Trần Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng các đại biểu tham quan gian hàng

Tham dự lễ khai mạc Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 có ông Trần Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; ông Lê Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị NAPAS, Đồng Trưởng Ban Tổ chức...

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban Tổ chức cho biết, sau 5 mùa tổ chức, chương trình bước sang năm thứ 6 với hai dấu mốc đặc biệt: Chính thức mang tên gọi mới - Ngày Thanh toán số Việt Nam và lần đầu tiên đưa Sóng Festival ra không gian công cộng, giữa lòng Thủ đô. Sóng Festival ra phố đi bộ với mong muốn mở rộng cánh cửa của chương trình đến với đông đảo người dân. Ở đây, bất kỳ ai cũng có thể ghé thăm, từ các gia đình đi dạo cuối tuần, học sinh, sinh viên, người lao động, hộ kinh doanh, đến du khách trong nước và bạn bè quốc tế đang có mặt tại Hà Nội.

Thực tế, thanh toán số đang trở nên quen thuộc và là một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của mỗi người dân. Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cho biết, từ thành thị đến nông thôn, từ cửa hàng lớn đến những điểm kinh doanh nhỏ lẻ, các phương thức thanh toán hiện đại như thẻ, mã QR, ví điện tử hay thanh toán di động đang giúp chúng ta thực hiện các giao dịch nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn.

Không chỉ ở trong nước, thanh toán số đang mở rộng phạm vi xuyên biên giới. Chỉ với thao tác quét mã QR trên ứng dụng thanh toán quen thuộc, người dùng có thể thanh toán thuận tiện tại các quốc gia khác, tương tự như khi thanh toán tại Việt Nam. Đồng thời, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng có thêm cơ hội tiếp cận và phục vụ khách hàng quốc tế với chi phí hợp lý.

Là một trong những những ngân hàng tích cực chuyển đổi số, góp phần thay đổi cách sống theo hướng tốt đẹp hơn, bà Đoàn Hồng Nhung, thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chia sẻ, Vietcombank luôn xác định rằng giá trị đích thực của chuyển đổi số không nằm ở công nghệ được triển khai, mà ở những lợi ích thiết thực công nghệ mang lại cho người dân, doanh nghiệp và xã hội. Từ định hướng đó, Vietcombank không ngừng mở rộng khả năng kết nối thanh toán, cả trong nước và quốc tế. Ngày nay, khách hàng có thể sử dụng ứng dụng quen thuộc như VCB Digibank để quét QR thanh toán tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, từng bước xóa nhòa ranh giới giữa trải nghiệm thanh toán trong nước và nước ngoài.

Vietcombank tin rằng, chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi không chỉ thay đổi cách con người thanh toán, mà còn góp phần thay đổi cách chúng ta sống theo hướng tốt đẹp hơn. Tinh thần đó cũng chính là điều Vietcombank mong muốn gửi gắm qua thông điệp “Đường tài chính số – Phố không tiền mặt”. Nếu những “đường tài chính số” là hạ tầng kết nối ngân hàng, doanh nghiệp và người dân, thì những “phố không tiền mặt” chính là nơi các kết nối ấy trở thành giá trị thực trong đời sống. Ở đó, người dân được trải nghiệm những phương thức thanh toán thuận tiện, an toàn; doanh nghiệp có thêm cơ hội phát triển; và thanh toán số dần trở thành một thói quen tự nhiên của xã hội hiện đại, bà Đoàn Hồng Nhung khẳng định.

Điểm nhấn của Lễ khai mạc Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 là nghi thức kích hoạt Sóng Festival 2026, chính thức mở màn hai ngày hội với chủ đề “Chạm số - Sống xanh” tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội. Nghi thức đánh dấu thời khắc Sóng Festival 2026 chính thức bắt đầu, mở ra không gian trải nghiệm các giải pháp thanh toán số, công nghệ và dịch vụ tiện ích, góp phần đưa thanh toán không dùng tiền mặt đến gần hơn với đời sống người dân.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu đã tham quan không gian Sóng Festival năm 2026 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội). Tại các gian hàng, đại biểu được giới thiệu những trải nghiệm thanh toán số mới, các tiện ích công nghệ và giải pháp thanh toán hiện đại. Qua đó, khách tham quan có cơ hội trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm các phương thức thanh toán không tiền mặt trong mua sắm và đời sống hằng ngày.

Với chủ đề Chạm số - Sống xanh, không gian quy tụ gần 70 gian hàng tạo nên không gian kết hợp giữa công nghệ, tiêu dùng và giải trí. Bên cạnh khu vực giới thiệu dịch vụ tài chính, khách tham quan còn có thể khám phá các gian hàng ẩm thực, sản phẩm tiêu dùng và đặc sản vùng miền. Khu vực trưng bày sản phẩm OCOP với hơn 20 gian hàng góp thêm lựa chọn mua sắm cho người dân trong dịp cuối tuần.

Một số hình ảnh tại Chương trình: