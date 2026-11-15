Khai mạc Ngày hội văn hóa xã Gia Phù

Dự ngày hội có đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số xã khu vực Phù Yên, Bắc Yên; đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Các đại biểu và khối diễu hành biểu dương bản sắc đồng bào các dân tộc xã Gia Phù.

Các khối diễu hành biểu dưỡng bản sắc đồng bào các dân tộc xã Gia Phù.

Các đại biểu dự ngày hội.

Các đại biểu dự ngày hội.

Xã Gia Phù được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Gia Phù, Tường Phù, Suối Bau và Sập Xa thuộc huyện Phù Yên (cũ). Hiện nay, xã có 28 bản, với 21.929 người, gồm các dân tộc Mông, Thái, Kinh, Dao, Mường cùng sinh sống. Với sự đa dạng về văn hóa các dân tộc, xã chú trọng triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Lãnh đạo xã Gia Phù phát biểu tại ngày hội.

Chương trình khai mạc với màn biểu diễn nghệ thuật có chủ đề “Gia Phù - Bản hòa ca khát vọng”, thu hút hơn 200 diễn viên quần chúng đến từ các bản, trường học trên địa bàn xã tham gia. Các tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; tôn vinh nét đẹp văn hóa, con người và bản sắc các dân tộc Sơn La, đặc biệt là xã Gia Phù.

Chương trình nghệ thuật tại khai mạc ngày hội.

Chương trình nghệ thuật tại khai mạc ngày hội.

Ngày hội văn hóa xã Gia Phù năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 14 và 15, với nhiều hoạt động phong phú: Trưng bày sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP; trải nghiệm văn hóa, nghề truyền thống; khám phá tour du lịch về nguồn “Tâm linh - Bản sắc - Tinh hoa” gắn với Khu di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp - Khu rừng bản Nhọt; thi ẩm thực truyền thống, các trò chơi dân gian như đánh tu lu, nhảy sạp, ném còn, kéo co, bắt cá và giã bánh dày của dân tộc Mông. Ngày hội nhằm tôn vinh, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết, biểu dương các điển hình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Không gian văn hóa ẩm thực tại ngày hội.

Đông đảo bà con nhân dân tham dự ngày hội.

Nhân dịp này, UBND xã Gia Phù đã biểu dương 19 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2026.

Vòng xòe đoàn kết tại ngày hội.