Bà Nguyễn Hằng Nga, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất năm 2026 tại An Giang. Ảnh: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Tối 23/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Việt Nam tại An Giang lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy văn hóa Việt Nam - từ cội nguồn đến tương lai”.

Tại buổi lễ khai mạc, bà Nguyễn Hằng Nga, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhận định việc tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất mở đầu cho một cách thức tổ chức các hoạt động văn hóa có quy mô, tính kết nối và sức lan tỏa rộng rãi; góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với nhân dân.

Bà Nga cho biết An Giang là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng; nơi hội tụ và giao thoa của nhiều cộng đồng dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa, cùng những sắc thái văn hóa đặc trưng của vùng đất Nam Bộ.

Cùng với những di sản lịch sử, lễ hội, nghệ thuật dân gian, tín ngưỡng, ẩm thực đến cảnh quan thiên nhiên và đời sống sông nước, An Giang sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, góp phần làm nên sự đa dạng, giàu bản sắc của văn hóa Việt Nam.

Theo bà Nga, tổ chức Ngày hội tại An Giang không chỉ tạo điều kiện để giới thiệu, quảng bá những giá trị đặc sắc của địa phương, mà còn mở rộng không gian giao lưu, kết nối với các vùng miền trong cả nước, thúc đẩy liên kết vùng, phát huy tiềm năng và lợi thế địa phương, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, thân thiện, năng động và sáng tạo.

Ngày hội Văn hóa Việt Nam tại An Giang năm 2026 được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 27/11 với nhiều không gian trưng bày, giới thiệu, giao lưu và trải nghiệm.

Ngày hội có không gian trưng bày giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về văn hóa; những dấu mốc quan trọng như Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946, cùng những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Không gian trưng bày còn giới thiệu các định hướng bảo tồn và phát huy giá trị di sản, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển văn hóa số, đổi mới sáng tạo và đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Các đại biểu trải nghiệm các không gian trưng bày tại Ngày hội Văn hóa Việt Nam tại An Giang lần thứ nhất. Ảnh: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Một trong những điểm nhấn của ngày hội là không gian “Sắc màu văn hóa các địa phương”, quy tụ các tỉnh, thành phố với những chủ đề giới thiệu riêng. Trong đó, TP HCM mang đến câu chuyện về “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền văn hóa Việt Nam”, giới thiệu tư tưởng, tình cảm và những đóng góp to lớn của Người đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới của dân tộc.

Thành phố Huế giới thiệu không gian “Huế – Thành phố di sản”, nơi hội tụ những giá trị đặc sắc của văn hóa cung đình, kiến trúc, nghệ thuật, lễ hội, nghề thủ công truyền thống và các sản phẩm sáng tạo.

Tỉnh Cà Mau mang đến những sắc màu văn hóa đặc trưng của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, gắn với con người, danh thắng, hệ sinh thái rừng và biển, văn hóa sông nước, ẩm thực và những sản vật đặc trưng.

An Giang giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa, lễ hội, nghệ thuật dân gian và bản sắc của cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa; kết nối văn hóa với du lịch sinh thái, tâm linh, cộng đồng, biển đảo và các sản phẩm OCOP đặc trưng.

Các không gian của Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ cũng mang đến những sắc thái riêng thông qua việc giới thiệu di sản, lễ hội, nghệ thuật, làng nghề, văn hóa sông nước, ẩm thực, sản vật và các sản phẩm du lịch tiêu biểu.

Bên cạnh đó, những không gian trải nghiệm di sản, nghề thủ công, văn hóa đọc, giáo dục di sản và văn hóa số cũng mở ra cơ hội để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trực tiếp tìm hiểu, thực hành và tiếp cận văn hóa bằng những phương thức mới.

Song hành với các hoạt động trưng bày, ngày hội tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật “Âm vang Việt Nam”, “Hương sắc Việt Nam”, giới thiệu những tiết mục nghệ thuật chọn lọc, mang đậm bản sắc vùng miền và tinh thần tiếp nối giữa truyền thống với hiện đại.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất năm 2026 không đơn thuần là một hoạt động trưng bày, giới thiệu văn hóa, mà hướng tới xây dựng một không gian kết nối cộng đồng, nơi người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Thông qua sự tham gia của các địa phương, nghệ nhân, nghệ sĩ, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và đông đảo công chúng, ngày hội góp phần tăng cường liên kết vùng miền, thúc đẩy giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy di sản; gắn kết văn hóa với du lịch, làng nghề, sản phẩm sáng tạo và công nghiệp văn hóa.

Hà Anh