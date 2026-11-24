Tiết mục ca múa chào mừng khai mạc Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Hằng Nga, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ VHTTDL) nhấn mạnh, Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026 là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, mở đầu cho cách thức tổ chức các hoạt động văn hóa quy mô, có tính kết nối và sức lan tỏa rộng rãi.

Theo bà Nguyễn Hằng Nga, thông qua Ngày hội, các giá trị văn hóa được đưa đến gần hơn với nhân dân.

Hoạt động không chỉ dừng lại ở giới thiệu, trưng bày mà còn tạo điều kiện để người dân trực tiếp trải nghiệm, thực hành, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa ngay trong đời sống cộng đồng.

Các đại biểu tham dự khai mạc Ngày hội

Đây cũng là không gian gặp gỡ giữa giá trị truyền thống với tinh thần sáng tạo đương đại, nơi các địa phương giới thiệu bản sắc, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường kết nối và mở rộng cơ hội hợp tác.

Đặc biệt, người dân vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa, vừa là trung tâm và đối tượng thụ hưởng thành quả phát triển văn hóa.

Mỗi người dân, gia đình, cộng đồng cùng góp phần tạo nên không gian văn hóa sống động; mỗi di sản, làng nghề, lễ hội, phong tục, loại hình nghệ thuật và sản phẩm sáng tạo làm nên diện mạo phong phú của văn hóa Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Ngày hội

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết, sau hợp nhất, An Giang có không gian phát triển rộng lớn, hội tụ nhiều sắc thái văn hóa đặc trưng từ đồng bằng, sông nước, biên giới, núi rừng đến biển, đảo.

Qua nhiều thế hệ, sự giao thoa, đoàn kết và gắn bó giữa các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa đã góp phần hình thành bản sắc văn hóa đa dạng, phong phú của địa phương.

Ban Tổ chức trao biểu trưng lưu niệm cho các đoàn tham dự Ngày hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản cần gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, hài hòa với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Không gian trưng bày, triển lãm và sinh hoạt Đờn ca tài tử của TP. Cần Thơ

Du khách tìm hiểu nghề truyền thống tại gian trưng bày Ngày hội

Các nghệ sĩ trình diễn nhạc cụ dân tộc Chăm

Ngày hội là sự kiện văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tăng cường giao lưu, kết nối giữa các địa phương; đồng thời lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.