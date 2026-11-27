Đại biểu dự khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc lần thứ I năm 2026.

Tủa Thàng là xã vùng cao, nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Điện Biên, nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em, chủ yếu là đồng bào Mông, Dao, Thái. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa đặc trưng, được lưu giữ qua tiếng nói, trang phục, phong tục tập quán, lễ hội, dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống, ẩm thực và nghề thủ công. Cùng với bản sắc văn hóa đa dạng, địa phương còn có nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên lòng hồ sông Đà, nổi bật là Vịnh Pa Phông và những bản làng mang đậm nét văn hóa truyền thống.

Đồng chí Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định công nhận Vịnh Pa Phông là điểm du lịch cho đại diện xã Tủa Thàng.

Ngày hội diễn ra trong 3 ngày, từ 27 - 29/11, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú, mang đậm bản sắc địa phương như đua thuyền kayak, đua bè mảng trên lòng hồ, chạy việt dã, trưng bày sản phẩm đặc trưng, giới thiệu ẩm thực và văn hóa các dân tộc. Các hoạt động nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; tạo không gian giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc, thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần và quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch Tủa Thàng.

Lãnh đạo xã Tủa Thàng trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia Ngày hội.

Trong khuôn khổ chương trình, xã Tủa Thàng tổ chức công bố, trao Quyết định của UBND tỉnh công nhận Vịnh Pa Phông là điểm du lịch. Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận tiềm năng cảnh quan thiên nhiên và những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương, đồng thời mở ra cơ hội để Tủa Thàng đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, thu hút du khách và các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch.

Đông đảo người dân đến xem, cổ vũ các hoạt động tại Ngày hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền xã Tủa Thàng trong tổ chức Ngày hội, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, quảng bá tiềm năng, thế mạnh địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, Tủa Thàng có nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên lòng hồ sông Đà và văn hóa truyền thống, tạo điều kiện thuận lợi phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Tủa Thàng tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái; quan tâm hoàn thiện hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng cường liên kết, quảng bá điểm đến. Đồng thời, phát huy vai trò chủ thể của người dân, tạo điều kiện để cộng đồng trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ hoạt động du lịch.