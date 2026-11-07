Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc xã Pu Sam Cáp lần thứ II, năm 2026

Quang cảnh khai mạc ngày hội.

Đại biểu dự khai mạc ngày hội.

Dự chương trình còn có đại diện lãnh đạo xã Pu Sam Cáp và các xã Nậm Tăm, Nậm Cuổi, Khun Há, Nậm Mạ cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Pu Sam Cáp.

Các tiết mục văn nghệ tại đêm khai mạc ngày hội.

Tại lễ khai mạc, các đội văn nghệ quần chúng đến từ 5 đơn vị và 11 bản trong xã đã mang đến nhiều tiết mục dân ca, dân vũ đặc sắc, được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc sinh sống trên địa bàn. Các tiết mục tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần làm nổi bật ý nghĩa của ngày hội trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc gắn với đời sống cộng đồng.

Đông đảo nhân dân đến xem chương trình văn nghệ tại đêm khai mạc ngày hội.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc xã Pu Sam Cáp lần thứ II, năm 2026 được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 6 đến 7/11, với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, thu hút đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn tham gia. Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra các hoạt động tiêu biểu như: thi diễn văn nghệ dân ca, dân vũ, dân nhạc; ẩm thực dân tộc; thi đấu các môn thể thao như bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, tung còn, tù lu và pickleball.

Lãnh đạo UBND xã Pu Sam Cáp phát biểu tại ngày hội.

Việc tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc xã Pu Sam Cáp lần thứ II không chỉ là dịp để các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện tài năng, bản sắc văn hóa và tinh thần thể thao mà còn là hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ nhân dân tích cực lao động, sản xuất, xây dựng xã Pu Sam Cáp ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại đêm khai mạc, đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Pu Sam Cáp tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đẩy mạnh phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng; gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quan tâm đầu tư, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.