Tối 21/11, xã Đồng Kỳ tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc lần thứ nhất năm 2026. Tới dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương.

Ban Tổ chức và đại biểu trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc xã Đồng Kỳ.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đình Quyết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội xã Đồng Kỳ nhấn mạnh: Việc tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc không chỉ tạo sân chơi văn hóa, thể thao lành mạnh mà còn góp phần gìn giữ phong tục, tập quán tốt đẹp, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương. Qua đó, tăng cường giao lưu, gắn bó giữa các dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng địa phương.

Tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc xã Đồng Kỳ.

Tại lễ khai mạc diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với những tiết mục “Tiếng ru cội nguồn”, “Sông quê tôi”, hát then “Lập xuân”, múa “Hồn Việt”, “Việt Nam tinh hoa” do giáo viên các trường học trên địa bàn xã và Câu lạc bộ Hát then thôn Trại Ba biểu diễn.

Tiết mục nghệ thuật đậm bản sắc tại lễ khai mạc.

Ngay sau đó là hội thi “Người mặc trang phục dân tộc đẹp” diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với sự tham gia của 21 thí sinh. Mỗi thí sinh trình diễn trang phục dân tộc kết hợp giới thiệu, thuyết minh về bộ trang phục dân tộc hoặc trang phục truyền thống đặc trưng của dân tộc, vùng miền. Nhờ sự chuẩn bị công phu, các thí sinh tự tin giới thiệu vẻ đẹp của trang phục truyền thống với màu sắc, hoa văn, kiểu dáng phong phú, mang đậm dấu ấn văn hóa mỗi dân tộc như dân tộc Tày, Nùng, Thái, Dao, H'Mông... Không chỉ tôn vinh nét duyên dáng, vẻ đẹp riêng trong trang phục, hội thi còn góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc trong cộng đồng.

Một phần trình diễn trang phục dân tộc đẹp.

Ngày hội diễn ra đến hết ngày 22/11 tại Khu Trung tâm Di tích lịch sử Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm và một số địa điểm trên địa bàn xã. Điểm nhấn là 22 gian trưng bày của 22 thôn với chủ đề “Đồng Kỳ - Hội tụ sản vật quê hương”, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và nét đẹp ẩm thực địa phương. Mỗi gian hàng là nơi quảng bá sản vật, giới thiệu sự cần cù, khéo léo, sáng tạo trong lao động, sản xuất của người dân.

Đông đảo người dân theo dõi lễ khai mạc Ngày hội.

Trong khuôn khổ Ngày hội, hội thi ca - múa - nhạc “Sắc màu văn hóa Đồng Kỳ” mang đến những làn điệu dân ca, tiếng hát then cùng các tiết mục múa, dân vũ giàu bản sắc. Cùng đó, là các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian như bóng chuyền hơi trung - cao tuổi, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ là dịp giao lưu, rèn luyện sức khỏe, góp phần duy trì, lan tỏa những môn thể thao, trò chơi gắn bó với đời sống cộng đồng. Đáng chú ý, cuộc thi “Đồng Kỳ trong mắt em” dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở tạo cơ hội để các em thể hiện sự hiểu biết, tình yêu và niềm tự hào về quê hương, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp ý thức gìn giữ di sản văn hóa địa phương cho thế hệ trẻ.