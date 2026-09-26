Các đại biểu tham dự khai mạc Ngày hội văn hóa, du lịch dân tộc Tày năm 2026.

Dự khai mạc có các đồng chí: Mai Đức Thông, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Chu Thị Ngọc Diệp, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Giang; lãnh đạo các xã, phường và đông đảo Nhân dân, du khách.

Tiết mục hát Then đặc sắc tại Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa, du lịch dân tộc Tày năm 2026.

Ngày hội văn hóa, du lịch dân tộc Tày năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 25 và 26-9, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc. Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra các hoạt động trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa dân tộc Tày; giao lưu hát Then, đàn Tính; các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo; giới thiệu ẩm thực truyền thống; tìm hiểu văn hóa dân tộc Tày và các hoạt động trải nghiệm dành cho Nhân dân, du khách.

Tại chương trình khai mạc, Ban Tổ chức trao giải Cuộc thi sáng tạo video truyền thông số quảng bá du lịch; tổ chức giao lưu hát Then, đàn Tính, góp phần tạo không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, thu hút sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên quần chúng và Nhân dân địa phương.

Lãnh đạo phường Hà Giang 1 trao giải Nhất Cuộc thi sáng tạo video truyền thông số quảng bá du lịch.

Thông qua ngày hội nhằm tăng cường kết nối giữa bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, giữa di sản với sinh kế, giữa người dân với doanh nghiệp và du khách. Qua đó, tiếp tục khẳng định quyết tâm của cấp ủy, chính quyền phường Hà Giang 1 trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững. Đây cũng là dịp để Nhân dân, nghệ nhân và du khách gặp gỡ, giao lưu, thưởng thức những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày; đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh về văn hóa, con người, cảnh sắc và tiềm năng du lịch của địa phương đến đông đảo Nhân dân và du khách.