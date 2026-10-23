Khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Mông xã Suối Tọ năm 2026

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông xã Suối Tọ năm 2026

Các đại biểu dự khai mạc ngày hội

Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Suối Tọ dự khai mạc.

Dự khai mạc có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Phó Ban Chỉ đạo Đề án 173 tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 173 tỉnh; thường trực Đảng ủy, UBND, UBMTQ Việt Nam xã Suối Tọ; trưởng bản, người có uy tín cùng toàn thể nhân dân.

Đông đảo nhân dân dự ngày hội

Suối Tọ là xã vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La, có hơn 1.000 hộ, với 6.634 nhân khẩu, gần 100% dân số là đồng bào dân tộc Mông, sinh sống tại 8 bản. Những năm qua, được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, địa phương đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông tiếp tục được gìn giữ và phát huy.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, phát biểu tại ngày hội

Lãnh đạo Sở Dân tộc, Tôn giáo tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông xã Suối Tọ lần thứ II năm 2026 là một trong những hoạt động cụ thể hóa các nhiệm vụ của Đề án 173 tỉnh Sơn La. Diễn ra trong hai ngày 23 và 24/10, Ngày hội mang đến không gian văn hóa đặc sắc với nhiều hoạt động phong phú như thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian; trưng bày, giới thiệu sản vật địa phương; biểu diễn văn nghệ quần chúng; chương trình gameshow “Về bản em” và phiên chợ vùng cao Suối Tọ; bắn pháo hoa tầm thấp tại sân UBND xã cũng góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút nhân dân và du khách tham gia.

Ban tổ chức trao quà cho 11 người có uy tín trên địa bàn xã Suối Tọ.

Ban tổ chức trao quà cho các cá nhân tích cực trong mô hình tái hoà nhập cộng đồng

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, đề nghị Đảng ủy, UBND xã Suối Tọ tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc và hệ thống chính trị; tiếp tục bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông gắn với phát triển du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Đồng thời, chú trọng bảo đảm quốc phòng - an ninh; phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy vai trò của các mô hình tự phòng, tự quản, vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, ấm no, hạnh phúc.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 35 triệu đồng kinh phí đấu nối đường dây điện an toàn cho 16 hộ dân tại bản Trò; trao quà cho 11 người có uy tín và 6 cá nhân tích cực trong mô hình tái hoà nhập cộng đồng trên địa bàn xã Suối Tọ.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Du khách tham quan không gian văn hoá xã Suối Tọ

Sau lễ khai mạc, các hoạt động thi đấu thể thao dân tộc, trò chơi dân gian đã diễn ra sôi nổi với các môn như ném pao, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đánh tù lu, giã bánh dày, thu hút 8 đội thi, 180 vận động viên của các bản tham gia. Không gian ngày hội còn có nhiều gian hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương.

Nông sản đặc trưng địa phương trưng bày tại ngày hội