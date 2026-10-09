Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 4 tại tỉnh Điện Biên

Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 4 được tổ chức tại tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cùng đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 11 tỉnh tham dự.

Về phía tỉnh Điện Biên, có đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng các đại biểu dự khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 4. (Ảnh: LÊ LAN)

Ghi nhận, biểu dương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cùng với tỉnh Điện Biên, các tỉnh và các cơ quan Trung ương, phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 4, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh: Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, hơn lúc nào hết, chúng ta phải cùng nhau thấm nhuần sâu sắc hơn nữa, chủ trương quan điểm của Đảng "Văn hóa là yếu tố nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước", văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn. Bởi vậy, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc nói chung, văn hóa dân tộc Mông nói riêng là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân gian của các dân tộc phải gắn với khai thác tài nguyên di sản để phát triển du lịch, tạo sinh kế, nâng cao đời sống của nhân dân; bảo tồn phát huy văn hóa phải gắn với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng thôn xóm bản làng an toàn, an sinh ấm no, hạnh phúc; phát triển văn hóa dân gian phải thực sự là nền tảng củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Không gian văn hóa dân tộc Mông được tái hiện tại Quảng trường 7/5 thu hút hàng nghìn nhân dân, du khách tham dự. (Ảnh: LÊ LAN)

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ tỉnh Điện Biên trong bảo tồn, tôn tạo, phục hồi và phát huy giá trị các di tích lịch sử; phát triển công nghiệp văn hóa, kết hợp di sản với nghệ thuật thực cảnh, tạo sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với lịch sử, văn hóa và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; phát huy giá trị di tích Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, Sở Chỉ huy Chiến dịch tại Mường Phăng; đồi A1; đồng thời tăng cường quảng bá, kết nối du lịch, góp phần đưa di sản trở thành nguồn lực phát triển bền vững của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận và hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc khai thác tiềm năng lợi thế vượt trội để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, đi đôi với xóa bỏ các tập tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang nhất là tệ tảo hôn, hôn nhân tận huyết. Tỉnh Điện Biên đang phát triển từng ngày. Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tài nguyên văn hóa độc đáo, đặc sắc của các dân tộc đang mời gọi các nhà đầu tư và du khách về với Điện Biên, chung tay góp sức xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển, giàu đẹp để mọi nhà, mọi người đều có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Đại diện diễn viên, nghệ nhân, vận động viên dân tộc Mông các tỉnh dự khai mạc Ngày hội. (Ảnh: LÊ LAN)

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: Ngày hội là dịp để tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mông, tăng cường giao lưu, kết nối cộng đồng và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, thiết thực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đồng bào dân tộc Mông đã tạo dựng và trao truyền qua nhiều thế hệ một kho tàng văn hóa đặc sắc. Tiếng khèn, điệu múa, làn điệu dân ca, kỹ thuật dệt lanh, thêu vẽ hoa văn bằng sáp ong, nghề chạm bạc, nghề rèn truyền thống cùng các lễ hội, trò chơi dân gian và tri thức cộng đồng đã thể hiện tài năng sáng tạo, quan niệm thẩm mỹ và đời sống tinh thần phong phú của đồng bào dân tộc Mông. Những giá trị ấy vừa là niềm tự hào dân tộc vừa góp phần tạo nên sự đa dạng và sức sống trường tồn của văn hóa Việt Nam.

Các cô gái dân tộc Mông chăm chú theo dõi lễ khai mạc Ngày hội. (Ảnh: LÊ LAN)

"Trân trọng các giá trị văn hóa đó, chúng ta càng trân trọng công sức của các thế hệ nghệ nhân, người có uy tín và đồng bào đã gìn giữ, thực hành trao truyền di sản. Sự tiếp nối giữa các thế hệ chính là cơ sở để văn hóa truyền thống hiện diện trong đời sống cộng đồng và phát triển cùng đất nước", đồng chí Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Mông nói riêng, văn hóa các dân tộc thiểu số nói chung, đồng chí Trịnh Thị Thủy đề nghị các cơ quan, các đơn vị và địa phương quan tâm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa phù hợp với điều kiện của từng địa phương; tiếp tục triển khai Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và các chương trình đề án có liên quan. Quan tâm bố trí sử dụng hiệu quả nguồn lực cho bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, gắn nhiệm vụ quan trọng này với phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân.

Phát huy vai trò của chủ thể trong bảo tồn bản sắc văn hóa, lấy người dân làm trung tâm, tôn trọng tiếng nói, nhu cầu và sự lựa chọn của cộng đồng, tạo điều kiện để đồng bào trực tiếp tham gia xây dựng, thực hiện và thụ hưởng các hoạt động văn hóa; quan tâm thực hiện các chính sách đối với nghệ nhân, hỗ trợ việc truyền dạy tiếng nói, chữ viết, dân ca, dân nhạc, dân vũ về thủ công và tri thức dân gian phù hợp với điều kiện thực tế; khuyến khích thanh niên tham gia thực hành di sản để việc giữ gìn văn hóa trở thành nhu cầu tự thân và niềm tự hào của mỗi người.

"Say" với điệu khèn trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông. (Ảnh: LÊ LAN)

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4, có chủ đề "Sắc màu văn hóa dân tộc Mông-Hội tụ và tỏa sáng". Chương trình gồm 3 chương: chương 1 có chủ đề "Trên đỉnh non cao"; chương 2 "Sắc màu văn hóa dân tộc Mông"; chương 3 "Hội tụ và tỏa sáng".

Tổng thể chương trình nghệ thuật "Sắc màu văn hóa dân tộc Mông-Hội tụ và tỏa sáng" được xây dựng theo hình thức bán sử thi kết hợp nghệ thuật dân gian đương đại; khai thác ngôn ngữ âm nhạc, múa, trình diễn dân gian, nghệ thuật sắp đặt và công nghệ sân khấu hiện đại, qua đó tái hiện không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, đồng thời tạo nên một bức tranh nghệ thuật giàu cảm xúc, mang đậm bản sắc và tinh thần thời đại.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp giữa âm nhạc, múa, diễn xướng dân gian, hoạt cảnh, nghệ thuật sắp đặt và công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình tái hiện những sắc màu tiêu biểu trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mông: phong tục, tín ngưỡng, lễ hội, âm nhạc, trang phục, nghề thủ công truyền thống, lao động, sinh hoạt cộng đồng và tình yêu quê hương, đất nước. Qua đó tạo nên hành trình nghệ thuật từ bản sắc-hội tụ-tỏa sáng, kết nối những giá trị truyền thống với nhịp sống hôm nay.