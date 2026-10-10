Tối 9/10, tại Quảng trường 7 Tháng 5, tỉnh Điện Biên, Bộ VHTT&DL phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026.

Với chủ đề “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông - Hội tụ và tỏa sáng”, Ngày hội diễn ra từ ngày 9 đến 11/10, quy tụ các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh, thành phố gồm: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Đây là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Mông, đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối giữa các địa phương có đồng bào Mông sinh sống.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Hoàng Khư

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển đất nước. Những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông không chỉ là tài sản riêng mà còn là di sản chung vô giá, kết nối cộng đồng 54 dân tộc anh em, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, cần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phong phú, quan tâm, đãi ngộ các nghệ nhân, đồng thời gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, tạo sinh kế và nâng cao đời sống nhân dân. Qua đó, văn hóa trở thành động lực phát triển bền vững, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông - Hội tụ và tỏa sáng”. Chương trình được xây dựng với 3 chương: “Trên đỉnh non cao”, “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông” và “Hội tụ và tỏa sáng”.

Với sự kết hợp chất liệu truyền thống với ngôn ngữ sân khấu hiện đại, chương trình tái hiện sinh động hình ảnh bản làng, chợ phiên, đời sống lao động cùng những phong tục, tín ngưỡng, lễ hội, trang phục, nghề thủ công và sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Mông.

Chương trình góp phần quảng bá hình ảnh Điện Biên, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, cùng những giá trị đặc sắc của văn hóa Mông đến nhân dân, du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

Các nghệ nhân dân tộc Mông trình diễn khèn tại chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV. Ảnh: Hà Thuận

Trong chương trình, âm thanh khèn Mông hòa quyện cùng các làn điệu dân ca, dân vũ tạo nên không gian nghệ thuật đậm sắc màu vùng cao. Đặc biệt, màn đại khèn “Vũ hội khèn Mông” với sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ và diễn viên đã tạo điểm nhấn cho chương trình, thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm vui hội tụ và khát vọng vươn lên của đồng bào Mông.

Trước đó, trong ngày 9/10, chuỗi hoạt động văn hóa, triển lãm, thể thao và du lịch của Ngày hội đã được khai mạc tại Phố đi bộ Mường Thanh. Các nghệ nhân, diễn viên và vận động viên đã tham gia trình diễn nghệ thuật khèn Mông, giới thiệu trang phục truyền thống, nghề thủ công như dệt lanh, chạm bạc; liên hoan văn nghệ quần chúng, tổ chức trò chơi dân gian và các hoạt động trải nghiệm ẩm thực.

Trong những ngày tiếp theo, Ngày hội tiếp tục diễn ra các hoạt động văn hóa; trong đó đáng chú ý là chương trình đồng diễn nghệ thuật khèn Mông “Vũ điệu kết đoàn” cùng các môn thể thao, trò chơi dân gian và hoạt động tham quan, trải nghiệm tại bản du lịch văn hóa dân tộc Mông.