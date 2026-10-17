Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Lự năm 2026

Dự ngày hội có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các xã: Bình Lư, Tả Lèng, Bản Bo; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Khun Há; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Đại biểu dự lễ khai mạc ngày hội.

Đông đảo nhân dân và du khách dự ngày hội.

Tiết mục múa mang đậm văn hoá dân tộc Lự.

Tại đêm khai mạc, chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với các tiết mục ca, múa, nhạc do đội văn nghệ quần chúng các bản người Lự, Mông, Thái trên địa bàn xã biểu diễn. Các tiết mục tập trung thể hiện đời sống văn hóa, tinh thần, phong tục, tập quán và vẻ đẹp trong sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc, tạo nên không gian nghệ thuật đậm sắc màu văn hóa vùng cao.

Lãnh đạo xã Khun Há trao Cờ lưu niệm cho các đội tham dự ngày hội.

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn xòe Lự liên thế hệ với sự tham gia của 150 nghệ nhân, diễn viên và học sinh dân tộc Lự xã Khun Há. Trong trang phục truyền thống, các thế hệ cùng hòa nhịp trong những điệu xòe mang nét đặc trưng của dân tộc Lự, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự tiếp nối giữa các thế hệ trong gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa. Màn đồng diễn góp phần tôn vinh giá trị nghệ thuật dân gian, khơi dậy niềm tự hào và ý thức bảo tồn bản sắc văn hóa trong cộng đồng.

Ông Tống Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Lự xã Khun Há phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, ông Tống Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Lự xã Khun Há năm 2026 nhấn mạnh, Ngày hội Văn hóa dân tộc Lự xã Khun Há năm 2026 góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Lự, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ, trao truyền di sản cho thế hệ trẻ. Qua các hoạt động trình diễn dân ca, dân vũ, giới thiệu nghề truyền thống, ẩm thực và trò chơi dân gian, những nét đẹp văn hóa được tái hiện sinh động, tiếp nối trong đời sống cộng đồng. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh đất và người Khun Há, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng, mở rộng cơ hội tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, đưa văn hóa trở thành nguồn lực thúc đẩy địa phương phát triển bền vững…

Nghi thức lễ cúng hồn trâu (Sú khon khoài) tại ngày hội.

Ngày hội diễn ra trong 2 ngày (17-18/10), với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao. Nổi bật là tái hiện lễ cúng hồn trâu (Sú khon khoài); trình diễn nghề dệt thổ cẩm, tục nhuộm răng đen; thi đan lát, kéo sợi, giã gạo, chế biến ẩm thực truyền thống; thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian và giới thiệu không gian văn hóa, ẩm thực địa phương.

Phụ nữ dân tộc Lự kéo sợi tại ngày hội.

... dệt thổ cẩm...

... tái hiện nhuộm răng đen tại ngày hội...

... thi bắt cá tại ngày hội.