Tả Phìn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ và sinh sống của đồng bào 5 dân tộc. Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa riêng, được lưu truyền qua nhiều thế hệ, thể hiện qua tiếng nói, trang phục, phong tục tập quán, lễ hội, dân ca, dân vũ, ẩm thực và các nghề thủ công truyền thống. Trong đó, nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao đỏ, như nghề làm tranh thờ, làm trống, lễ hội Pút Tồng, nghệ thuật trang trí trên trang phục đã được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Ngày hội được tổ chức trong 2 ngày, từ 21 đến 22/11, với nhiều hoạt động phong phú như: hội thi văn nghệ quần chúng, trưng bày và giới thiệu sản phẩm đặc trưng, trải nghiệm nghề truyền thống làm tranh thờ, làm trống, tắm lá thuốc của người Dao đỏ; tái hiện các nghi lễ, phong tục văn hóa tiêu biểu của đồng bào các dân tộc.

Ông Trương Xuân Chiều - Phó Chủ tịch UBND xã Tả Phìn phát biểu khai mạc ngày hội.

Đại biểu và Nhân dân các dân tộc tham dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Tả Phìn năm 2026.

Trong đêm khai mạc, khán giả được thưởng thức chương trình nghệ thuật mang đậm sắc màu văn hóa vùng cao, với các tiết mục đặc sắc của đồng bào Dao đỏ như Điệu múa Vạn phù, trích đoạn nghi lễ rước dâu và nghi lễ Nhảy lửa. Các tiết mục đã tái hiện sinh động đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc ở Tả Phìn.

Điệu múa Vạn Phù là vũ điệu nghi lễ tín ngưỡng cổ truyền, mang màu sắc huyền bí của dân tộc Dao đỏ.

Trình diễn trích đoạn nghi lễ Nhảy lửa đồng bào Dao đỏ.

Thông qua ngày hội, xã Tả Phìn hướng tới nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phát huy vai trò của nghệ nhân, người có uy tín trong truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh quê hương, con người, các sản phẩm đặc trưng và tiềm năng du lịch của địa phương đến với du khách trong và ngoài tỉnh.

Người dân và du khách cùng tham gia múa hát, giao lưu bên lửa trại tại ngày hội.