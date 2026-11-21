Ngày 21/11, Ủy ban nhân dân xã Nậm Kè tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Nậm Kè năm 2026. (Ảnh: Đức Thọ)

Ngày 21/11, tại sân vận động Ủy ban nhân dân xã Nậm Kè, tỉnh Điện Biên, Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Nậm Kè năm 2026 chính thức khai mạc trong không khí vui tươi, phấn khởi, thắm tình đoàn kết. Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh bản sắc truyền thống, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc và quảng bá những nét đẹp văn hóa, con người vùng biên giới Điện Biên.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Nậm Kè năm 2026 được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 20-22/11, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trưng bày sản phẩm và giới thiệu ẩm thực truyền thống. Sự kiện không chỉ tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (ngoài cùng bên trái) tham dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Nậm Kè năm 2026. (Ảnh: Đức Thọ)

Chương trình khai mạc sáng 21/11 diễn ra trang trọng với các tiết mục văn nghệ chào mừng mang đậm bản sắc dân tộc. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phát biểu khai mạc ngày hội.

Nậm Kè là địa bàn có 7 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc mang những nét văn hóa riêng về trang phục, tiếng nói, phong tục, tập quán, lễ hội và đời sống sinh hoạt. Trải qua nhiều thế hệ, những giá trị văn hóa ấy được gìn giữ, trao truyền và hòa quyện, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc, đồng thời trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Nậm Kè năm 2026. (Ảnh: Đức Thọ)

Một trong những điểm nhấn của ngày hội năm nay là sự tham gia của 14 bản trên địa bàn xã với 14 không gian văn hóa tiêu biểu. Tại đây, người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa, phong tục, tập quán, trang phục truyền thống, công cụ lao động, sản phẩm thủ công và những thành quả lao động, sản xuất của đồng bào các dân tộc.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, ngày hội còn tổ chức giao lưu, thi và biểu diễn văn nghệ với sự tham gia của 18 đội đến từ các bản và các đơn vị trường học. Những làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc góp phần tái hiện đời sống tinh thần phong phú của đồng bào, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn tại ngày hội. (Ảnh: Đức Thọ)

Đáng chú ý, chương trình công diễn văn nghệ, trình diễn nghệ thuật Xòe Thái, múa Cống và vòng xòe đại đoàn kết dự kiến thu hút trên 500 người tham gia. Đây được kỳ vọng là điểm nhấn nổi bật, tạo nên không khí sôi động, gắn kết và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Song song với các hoạt động văn hóa, nhiều môn thể thao và trò chơi dân gian như đẩy gậy, bắn nỏ, tù lu, kéo co, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố cũng được tổ chức, tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, tăng cường giao lưu, học hỏi giữa các bản và các thế hệ.

Chương trình giao lưu, thi và biểu diễn văn nghệ tại ngày hội thu hút sựu tham gia của 18 đội đến từ các bản và các đơn vị trường học. (Ảnh: Đức Thọ)

Không gian hội chợ, trưng bày các sản phẩm nông sản, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và ẩm thực địa phương là một nội dung đáng chú ý khác của Ngày hội. Thông qua các hoạt động này, những sản phẩm mang đậm dấu ấn vùng cao Nậm Kè được giới thiệu, quảng bá rộng rãi hơn, góp phần kết nối tiêu thụ sản phẩm, khai thác tiềm năng, thế mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Việc tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Nậm Kè năm 2026 còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa vào đời sống; gắn bảo tồn bản sắc văn hóa với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Chương trình giao lưu, thi và biểu diễn văn nghệ tại ngày hội thu hút sựu tham gia của 18 đội đến từ các bản và các đơn vị trường học. (Ảnh: Đức Thọ)

Đặc biệt, đối với một địa phương vùng biên giới như Nậm Kè, việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc không chỉ góp phần bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp mà còn tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các cộng đồng dân cư, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ quê hương, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Thông qua ngày hội, cấp ủy, chính quyền địa phương mong muốn tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức tự hào dân tộc; khuyến khích các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ, tích cực tham gia bảo tồn, trao truyền và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời từng bước loại bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa văn minh, tiến bộ.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Nậm Kè năm 2026 không chỉ là dịp hội tụ, giao lưu và tôn vinh những sắc màu văn hóa truyền thống mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Nậm Kè thân thiện, đoàn kết, giàu bản sắc. (Ảnh: Đức Thọ)

Với chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng, Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Nậm Kè năm 2026 không chỉ là dịp hội tụ, giao lưu và tôn vinh những sắc màu văn hóa truyền thống mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Nậm Kè thân thiện, đoàn kết, giàu bản sắc.

Từ những nét đẹp văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ, Ngày hội tiếp tục lan tỏa thông điệp về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng vươn lên, chung sức xây dựng quê hương Nậm Kè ngày càng phát triển, bình yên và giàu đẹp.