Khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Chiềng Mai năm 2026.

Xã Chiềng Mai được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Chiềng Mai, Chiềng Ban, Chiềng Dong, Chiềng Kheo và Chiềng Ve. Sau sáp nhập, xã có 3 dân tộc anh em gồm: Kinh, Thái, Mông cùng chung sống, tạo nên bản sắc văn hóa phong phú, đặc sắc.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Các đại biểu tham quan gian hàng.

Bên cạnh giá trị văn hóa, Chiềng Mai còn là một trong những vùng trồng cà phê lớn của tỉnh Sơn La, góp phần tạo sinh kế cho nhiều gia đình, gắn người nông dân với hợp tác xã, cơ sở chế biến và doanh nghiệp.

Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ngày hội.

Ban tổ chức vinh danh các đơn vị tài trợ.

Đông đảo nhân dân tham dự Ngày hội.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Chiềng Mai diễn ra trong hai ngày 24–25/10, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống. Trong khuôn khổ ngày hội sẽ có các hoạt động văn nghệ, giao lưu thể thao, trình diễn trang phục dân tộc; trưng bày cà phê, nông sản và sản phẩm địa phương; thi trưng bày ẩm thực dân tộc. Dịp này, xã cũng vinh danh các cá nhân, hợp tác xã có thành tích trong sản xuất, kinh doanh giỏi.

Ngày hội là dịp tôn vinh, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, tăng cường giao lưu, củng cố khối đại đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội quảng bá nét đẹp văn hóa, sản phẩm đặc trưng và tiềm năng phát triển của địa phương, góp phần gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế – xã hội, tạo động lực xây dựng xã Chiềng Mai ngày càng khởi sắc.