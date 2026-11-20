Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự chương trình nghệ thuật.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, xã, phường của tỉnh; các đại sứ văn hóa, du lịch, cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Các đồng chí chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự chương trình.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, đồng chí Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tuyên Quang là vùng đất hội tụ nhiều sắc màu văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Tỉnh có nhiều di sản nổi bật với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái”; 794 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, trong đó có 3 Di tích quốc gia đặc biệt, cùng 633 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 53 di sản cấp quốc gia.

Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh phát biểu khai mạc Ngày hội.

Trong 11 tháng năm 2026, du lịch tỉnh đón trên 4,2 triệu lượt khách, trong đó có hơn 730 nghìn lượt khách quốc tế, đạt 102,9% kế hoạch năm; tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 12,3 nghìn tỷ đồng. Kết quả cho thấy văn hóa và di sản đang từng bước phát huy thành nguồn lực phát triển, biến bản sắc thành lợi thế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia chương trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2026 diễn ra trong dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11; đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục đầu tư tu bổ di tích, đẩy mạnh số hóa di sản; phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch di sản gắn với sinh kế cộng đồng, nâng tầm thương hiệu Lễ hội Thành Tuyên, Lễ hội hoa Tam giác mạch; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở, bài trừ hủ tục, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Đặc biệt, cần trân trọng, tôn vinh các nghệ nhân, chú trọng trao truyền di sản cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các nghệ nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình, Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho 18 đoàn tham gia; trao quà cho 24 nghệ nhân góp phần bảo tồn tiếng nói, làn điệu dân ca, nghề thủ công, phong tục, tập quán và những di sản văn hóa quý báu của cộng đồng.

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm 3 chương: Thanh âm di sản; Miền non cao – nhịp sống ngàn hoa; Chung một mái nhà – trọn một niềm tin. Được dàn dựng theo một hành trình khám phá, chương trình đưa khán giả đến với những thanh âm di sản, vẻ đẹp đa sắc của cộng đồng các dân tộc, cảnh sắc và nhịp sống trên miền non cao Tuyên Quang. Qua các tiết mục nghệ thuật, những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ được tôn vinh, sức mạnh đại đoàn kết được khẳng định từ sự đa dạng văn hóa. Từ đó, lan tỏa thông điệp về một Tuyên Quang giàu bản sắc, thân thiện, giàu tiềm năng và sức hút du lịch.

Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tại chương trình.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ I diễn ra từ ngày 19 đến 21-11, với nhiều hoạt động đặc sắc như: Liên hoan Nghệ thuật quần chúng; không gian trưng bày văn hóa truyền thống các dân tộc; trình diễn nghề thủ công truyền thống, giao lưu với nghệ nhân và trải nghiệm văn hóa. Thông qua các hoạt động tạo không gian để các nghệ nhân, người thực hành di sản, các đội văn nghệ, câu lạc bộ văn hóa và đông đảo Nhân dân cùng tham gia gìn giữ và tiếp nối những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng. Đồng thời, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Tuyên Quang, những di sản, sản phẩm văn hóa, du lịch và sản vật đặc trưng của địa phương đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình.

Tiết mục nghệ thuật đậm đà bản sắc tại chương trình.

Rực rỡ sắc màu trong đêm nghệ thuật Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ I.

Đông đảo người dân đến theo dõi chương trình nghệ thuật.