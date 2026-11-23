Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự khai mạc.

Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh.

Các nghệ nhân, người dân tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Cách đây tròn 80 năm, ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức với sự tham dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và tinh thần đoàn kết; đồng thời khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển bền vững đất nước.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc.

Đối với Thái Nguyên, nơi hội tụ bản sắc văn hóa của 51 dân tộc, việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những làn điệu Then, Sli, Lượn, Soọng Cô, Páo dung; các điệu múa Tắc Xình, múa khèn, múa bát cùng lễ hội, phong tục, trang phục và ẩm thực truyền thống tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của các dân tộc.

Thông qua Ngày hội, tỉnh tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, đề cao vai trò chủ thể của cộng đồng và nghệ nhân trong gìn giữ, trao truyền các giá trị truyền thống. Đồng thời, khuyến khích thế hệ trẻ tiếp nối di sản, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và quảng bá hình ảnh đất và người Thái Nguyên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đưa hoạt động văn hóa đến gần hơn với nhân dân, tạo điều kiện để người dân tham gia sáng tạo, thực hành và thụ hưởng văn hóa; phát huy vai trò của mỗi cộng đồng trong gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Một tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Lễ khai mạc.

Chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc.

Ngay sau Lễ khai mạc, các đại biểu, nhân dân và du khách thưởng thức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sắc màu văn hóa dân gian”.

Với những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Thái Nguyên, Chương trình tái hiện sinh động các giá trị truyền thống qua nghi lễ Then “Lồm cốc bjooc – Lễ vun hoa”, múa bát, múa “Theo nhịp Tắc Xình”, trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Tày, hát Then - đàn Tính...

Những làn điệu dân ca, điệu múa và sắc màu trang phục truyền thống đã tạo nên không gian nghệ thuật đặc sắc, thể hiện sự phong phú, sức sống của di sản văn hóa các dân tộc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường và đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, tham quan Không gian trưng bày văn hoá các dân tộc xã La Bằng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường trò chuyện với các nghệ nhân tham gia Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên năm 2026 diễn ra trong hai ngày 23 và 24-11, với nhiều hoạt động như: Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và trang phục truyền thống; trưng bày, giới thiệu văn hóa, ẩm thực, sản phẩm đặc trưng của địa phương; trải nghiệm trò chơi dân gian, thi đấu đẩy gậy, kéo co, đi cà kheo...

Nhiều món ăn, đặc sản địa phương được trưng bày, quảng bá tại Ngày hội.

Ngày hội là dịp để các dân tộc giao lưu, gắn kết cộng đồng, đồng thời giúp nhân dân và du khách khám phá, trải nghiệm những giá trị văn hóa đặc sắc của Thái Nguyên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.