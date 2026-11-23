Tối 23.11, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) diễn ra khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên năm 2026 hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Tham dự sự kiện có Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Bình; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Quang Tuyên; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hoàng Thu Trang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất; Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hà Thị Bích Hồng cùng đại diện các sở, ban, ngành cùng đông đảo nhân dân, du khách.

Các đại biểu tham dự sự kiện

Phát biểu tại buổi khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững.

Việc tổ chức Ngày hội không chỉ nhằm tôn vinh các giá trị di sản mà còn tạo điều kiện để người dân tham gia sáng tạo, thực hành và thụ hưởng văn hóa, đưa văn hóa hiện diện sinh động trong đời sống hằng ngày.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức theo chủ trương tại Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đây cũng là dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra ngày 24.11.1946 với sự tham dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu

Đối với Thái Nguyên, địa phương có truyền thống lịch sử, cách mạng và là nơi hội tụ bản sắc của 51 dân tộc, việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa càng có ý nghĩa thiết thực.

Mở đầu chương trình là các tiết mục nghệ thuật chào mừng, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Điểm nhấn là các trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, trình diễn trang phục dân tộc và những tiết mục nghệ thuật tiêu biểu.

Nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể được giới thiệu như hát Then, Lượn Slương, Lượn Cọi, hát Sli, hát Soọng Cô, hát Sấng Cọ, múa Tắc Xình, múa khèn, múa bát...

Sự kiện thu hút đông đảo nhân dân, du khách đến tham quan

Chương trình kết hợp nhiều hoạt động đặc sắc nhằm tôn vinh, quảng bá bản sắc văn hóa truyền thống, qua đó tôn vinh những giá trị văn hóa được các thế hệ gìn giữ, trao truyền.

Ngày hội còn có không gian trưng bày văn hóa, trang phục, nhạc cụ, ẩm thực; các hoạt động trải nghiệm mặc trang phục dân tộc, chụp ảnh, trò chơi dân gian.

Bên cạnh đó là giải thi đấu các môn thể thao truyền thống như đẩy gậy, kéo co và đi cà kheo, góp phần phong phú thêm các trải nghiệm.

Thông qua chuỗi hoạt động, Ngày hội góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa.

Đây cũng là dịp để địa phương thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch và quảng bá hình ảnh vùng đất, con người xứ Trà đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Một số hình ảnh ghi nhận tại sự kiện: