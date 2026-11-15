Khai mạc Ngày hội Thương mại điện tử kết nối sản phẩm địa phương 2026

Ngày hội Thương mại điện tử Đà Nẵng 2026 có hơn 60 gian hàng, giới thiệu kết nối sản phẩm và trưng bày phục vụ mua sắm. Ảnh Ban tổ chức.

Tối 13/11, tại Quảng trường 24/3 phường Bàn Thạch, Đà Nẵng, Sở Công Thương thành phố tổ chức Ngày hội thương mại điện tử, kết nối sản phẩm địa phương Đà Nẵng năm 2026.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh chuyển đổi số và thương mại điện tử đang trở thành động lực quan trọng để mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030, Sở Công Thương đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử và các công cụ số trong sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, trong năm 2026, Sở đã tổ chức chuỗi hoạt động về thương mại điện tử, từ phiên chợ thương mại điện tử kết nối sản phẩm vùng miền đến các lớp đào tạo năng cao năng lực về thương mại điện tử cho xã, phường; tập huấn kỹ năng livestream, nội dung số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng, quản trị thương hiệu và thiết kế bao bì sản phẩm xuất khẩu và triển khai thí điêm Chương trình "Xã, phường thương mại điện tử"…

Thông qua Ngày hội, ngành Công Thương thành phố kỳ vọng thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ các cơ sở sản xuất địa phương khai thác hiệu quả các kênh phân phối trực tuyến, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo Ban Tổ chức, Ngày hội thương mại điện tử, kết nối sản phẩm địa phương Đà Nẵng năm 2026 được diễn ra từ tối ngày 13-15/11/2026, có quy mô hơn 60 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc trưng của thành phố cùng các khu trải nghiệm công nghệ và thanh toán số, tư vấn thương mại điện tử và khu livestream bán hàng… có sự tham gia của một số xã, phường mang đến những mô hình, sản phẩm và câu chuyện chuyển đổi số của địa phương.

Lãnh đạo ngành Công Thương thành phố và các đơn vị thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội. Ảnh Sở Công Thương Đà Nẵng

Trong khuôn khổ Ngày hội, có các hoạt động trưng bày, mua sắm, ngày hội còn tổ chức 6 phiên livestream giới thiệu, bán sản phẩm địa phương; các hoạt động tư vấn xây dựng gian hàng số, mã QR, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh; và các buổi đào tạo, tập huấn về quản lý nhà nước về thương mại điện tử, chuẩn hóa sản phẩm, nội dung số và gian hàng trên sàn thương mại điện tử.

Ngày hội cũng diễn ra chương trình văn nghệ, giao lưu, ẩm thực "Hương vị Bàn Thạch" trong khuôn khổ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hoá Việt Nam, góp phần tạo nên không gian mua sắm, trải nghiệm vui tươi, đậm bản sắc cho người dân và du khách.

Thông qua Ngày hội Thương mại điện tử là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố kết nối với các nền tảng thương mại điện tử, đơn vị thanh toán và logistics. Phía Sở Công Thương hướng đến xây dựng chuỗi giá trị số, từ chuẩn hóa sản phẩm, gian hàng số, nội dung số, đến thanh toán số và chăm sóc khách hàng. Đặc biệt, trong quá trình đưa sản phẩm lên môi trường số, mỗi đơn vị phải chú trọng chất lượng, công khai nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.

Qua đó góp phần thúc đẩy thương mại điện tử và kinh tế số, quảng bá sản phẩm đặc trưng của thành phố, mở rộng thị trường tiêu thụ và đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Đà Nẵng trong những tháng cuối năm.