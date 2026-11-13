Khai mạc Ngày hội thương mại điện tử Đà Nẵng 2026

Tối 13/11, tại Quảng trường 24/3 (phường Bàn Thạch), Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Ngày hội thương mại điện tử, kết nối sản phẩm địa phương - Đà Nẵng 2026.

Ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc Ngày hội thương mại điện tử.

Ngày hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15/11/2026, với quy mô hơn 60 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm đặc trưng của thành phố. Bên cạnh khu vực trưng bày, mua sắm, chương trình còn bố trí các khu trải nghiệm công nghệ, thanh toán số, tư vấn thương mại điện tử và livestream bán hàng.

Điểm nhấn của Ngày hội là 6 phiên livestream giới thiệu, bán sản phẩm địa phương; các hoạt động tư vấn xây dựng gian hàng số, ứng dụng mã QR và trí tuệ nhân tạo (AI) trong kinh doanh. Một số xã, phường tham gia Chương trình “Xã, phường thương mại điện tử” cũng mang đến những mô hình, sản phẩm và câu chuyện chuyển đổi số tại địa phương.

Nhiều người dân tới mua sắm, tham quan tại các gian hàng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức còn triển khai các buổi đào tạo, tập huấn về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng nội dung số và gian hàng trên sàn thương mại điện tử. Các hoạt động văn nghệ, giao lưu và ẩm thực với chủ đề “Hương vị Bàn Thạch” cũng được tổ chức, góp phần tạo không gian trải nghiệm, mua sắm cho người dân và du khách.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030, Sở đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử, công cụ số vào sản xuất, kinh doanh.

Ngày hội được tổ chức với quy mô hơn 60 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm đặc trưng của thành phố.

Riêng trong năm 2026, ngành Công Thương tổ chức chuỗi hoạt động từ phiên chợ thương mại điện tử kết nối sản phẩm vùng miền đến các lớp đào tạo nâng cao năng lực thương mại điện tử cho xã, phường; tập huấn kỹ năng livestream, xây dựng nội dung số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng, quản trị thương hiệu và thiết kế bao bì sản phẩm xuất khẩu. Đồng thời, thành phố triển khai thí điểm Chương trình “Xã, phường thương mại điện tử”.

Theo ông Huỳnh Xuân Sơn, ngày hội lần này nhằm đưa kiến thức, kỹ năng đã được tập huấn vào thực tiễn kinh doanh, giúp doanh nghiệp không chỉ biết cách bán hàng trực tuyến mà còn trực tiếp thực hành, tiếp cận khách hàng và tạo ra đơn hàng.

Nghi thức khai mạc ngày hội thương mại điện tử, kết nối sản phẩm địa phương - Đà Nẵng 2026.

Thông qua sự kiện, các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh được khuyến khích tăng cường kết nối với các nền tảng thương mại điện tử, đơn vị thanh toán và logistics. Đồng thời, chú trọng chất lượng sản phẩm, công khai nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm khi đưa hàng hóa lên môi trường số.

Sở Công Thương cũng đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường và các hội, hiệp hội tiếp tục hỗ trợ cơ sở sản xuất hoàn thiện hồ sơ sản phẩm, duy trì kênh bán hàng trực tuyến sau Ngày hội. Qua đó, góp phần thúc đẩy thương mại điện tử phát triển lành mạnh, an toàn, hiệu quả; quảng bá sản phẩm đặc trưng, mở rộng thị trường tiêu thụ và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng.