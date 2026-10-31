Khai mạc Ngày hội thể thao các dân tộc thiểu số với 3 môn truyền thống

Các đoàn vận động viên tham gia Ngày hội.

Ngày hội diễn ra từ 30-10 đến 1-11, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026) và hưởng ứng Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Tại Ngày hội, các vận động viên tranh tài ở 3 môn thể thao truyền thống. Trong đó, môn Kéo co có 126 lượt đăng ký thi đấu, môn Đẩy gậy có 62 lượt và môn Cà kheo có 27 lượt.

Môn Đẩy gậy tổ chức thi đấu cá nhân ở 5 hạng cân nam và 5 hạng cân nữ, từ 45kg đến 60kg. Môn Kéo co gồm các nội dung: đội nam, đội nữ và đội nam nữ phối hợp.

Các vận động viên thi đẩy gậy.

Ngày hội là dịp thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết giữa các địa phương, đơn vị. Đồng thời góp phần giới thiệu, bảo tồn và phát huy các môn thể thao dân gian gắn với đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số; qua đó phát hiện, bồi dưỡng những vận động viên có năng khiếu, thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng phát triển.