Khai mạc Ngày hội Tân sinh viên TPHCM năm 2026

Ngày hội diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-9 tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM (Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM), mang đến không gian trải nghiệm đa dạng về học thuật, công nghệ, kỹ năng, văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao và các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực dành cho sinh viên.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội

Các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội: giải việt dã học sinh, sinh viên thành phố mở rộng; liên hoan nhóm nhảy “Beat of youth”; đêm hội tân sinh viên; giải thể thao điện tử, cờ vua, cờ tướng, kéo co cùng nhiều workshop, talkshow về trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ, việc làm, tài chính, sức khỏe, kỹ năng ứng xử trên không gian mạng; lễ tổng kết chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026, gắn với dấu mốc 25 năm chương trình “Tiếp sức mùa thi” (2001-2026).

Học sinh, sinh viên tham gia chạy việt dã

Anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, cho biết ngày hội là một trong những hoạt động trọng tâm chào mừng năm học 2026-2027, qua đó tiếp tục mở rộng không gian chăm lo, đồng hành cùng học sinh, sinh viên tại nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM, giúp các bạn sớm hòa nhập với môi trường học tập mới, có thêm điều kiện để rèn luyện và phát triển toàn diện.

Đặc biệt, 502 suất học bổng dự kiến được trao trong năm học 2026-2027 (tổng giá trị gần 5,1 tỷ đồng), cùng nhiều nguồn lực được kết nối để hỗ trợ học sinh, sinh viên trong quá trình học tập.

Sinh viên tranh tài ở nội dung cờ vua

Sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội