Khai mạc ngày hội sách Đà Nẵng tại phường Điện Bàn Đông

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc ngày hội sách. Ảnh: QUỐC TUẤN

Đây là hoạt động văn hóa nhằm tôn vinh, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Đồng thời, tuyên truyền, giới thiệu những giá trị lịch sử, truyền thống của dân tộc và những đóng góp của Nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng và Nhà cách mạng Võ Chí Công.

Ngày hội sẽ diễn ra từ ngày 17 - 19/9 với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực dành cho học sinh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Trong khuôn khổ chương trình có Không gian trưng bày sách, báo, tài nguyên thông tin, tư liệu và hình ảnh giới thiệu về Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và cuộc đời, sự nghiệp của Nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng và Nhà cách mạng Võ Chí Công.

Đại diện Thư viện Đà Nẵng (bên phải) trao tặng tủ sách cho đại diện Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Điện Bàn Đông. Ảnh: QUỐC TUẤN

Cạnh đó, trưng bày các bài dự thi đạt giải Đại sứ văn hóa đọc qua các năm; xếp sách nghệ thuật,... góp phần tạo nên không gian đọc trực quan, sinh động, giúp độc giả tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và những giá trị được lưu giữ qua những trang sách.

Đặc biệt, xe Thư viện lưu động đa phương tiện “Ánh sáng tri thức” được đưa đến phục vụ cộng đồng, mang theo sách và các thiết bị hỗ trợ đọc, học và trải nghiệm; mở rộng cơ hội tiếp cận sách, tài nguyên thông tin và các dịch vụ thư viện đến đông đảo người dân, nhất là học sinh và thế hệ trẻ.

Bạn trẻ tìm hiểu các loại sách trưng bày tại ngày hội. Ảnh: QUỐC TUẤN

Thông qua chuỗi hoạt động, ngày hội sách Đà Nẵng 2026 hướng đến việc đưa sách đến gần hơn với cộng đồng, tạo môi trường để người dân gặp gỡ, chia sẻ và khám phá những giá trị từ sách; đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò của việc đọc, tự học và học tập suốt đời.