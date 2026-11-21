Khai mạc Ngày hội 'Sắc màu Mường Khiêng'
Ngày 20/11, xã Mường Khiêng tổ chức khai mạc Ngày hội “Sắc màu Mường Khiêng” và quảng bá sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn năm 2026.
Dự khai mạc Ngày hội có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các xã khu vực Thuận Châu; các doanh nghiệp, hợp tác xã cùng toàn thể nhân dân trong xã và du khách gần xa.
Điểm nhấn của lễ khai mạc là trích đoạn Lễ hội Pang A, phóng sự “Mường Khiêng - Sắc màu văn hóa và nhịp sống mới” cùng các tiết mục văn nghệ đậm bản sắc dân tộc do nghệ nhân, giáo viên, học sinh, đoàn viên thanh niên và cán bộ xã biểu diễn. Chương trình đã tạo không khí sôi nổi, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.
Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của xã Mường Khiêng trong tổ chức sự kiện, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.
Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng bền vững; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển OCOP gắn với chế biến, tiêu thụ và truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, gắn bảo tồn văn hóa truyền thống với phát triển du lịch, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.
Trước đó, đại biểu dự Ngày hội đã đi thăm các gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tiêu biểu của xã Mường Khiêng và một số xã khu vực Thuận Châu.
Trong thời gian 1,5 ngày, ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như thi đấu thể thao dân tộc, trưng bày nông sản, sản phẩm OCOP, mâm cỗ truyền thống và gian hàng “Chuyển đổi số”. Đây là dịp để quảng bá bản sắc văn hóa, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần đưa sản phẩm đặc trưng của Mường Khiêng đến gần hơn với du khách và người tiêu dùng.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/khai-mac-ngay-hoi-sac-mau-muong-khieng--LjGN8Rgdg.html