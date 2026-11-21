Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội

Dự khai mạc Ngày hội có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các xã khu vực Thuận Châu; các doanh nghiệp, hợp tác xã cùng toàn thể nhân dân trong xã và du khách gần xa.

Đại biểu dự ngày hội.

Đại biểu dự ngày hội.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là trích đoạn Lễ hội Pang A, phóng sự “Mường Khiêng - Sắc màu văn hóa và nhịp sống mới” cùng các tiết mục văn nghệ đậm bản sắc dân tộc do nghệ nhân, giáo viên, học sinh, đoàn viên thanh niên và cán bộ xã biểu diễn. Chương trình đã tạo không khí sôi nổi, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của xã Mường Khiêng trong tổ chức sự kiện, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng bền vững; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển OCOP gắn với chế biến, tiêu thụ và truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, gắn bảo tồn văn hóa truyền thống với phát triển du lịch, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà của UBND tỉnh cho xã Mường Khiêng

Đại biểu dự tham quan các gian hàng tại ngày hội

Đại biểu tham quan các gian hàng tại ngày hội

Trước đó, đại biểu dự Ngày hội đã đi thăm các gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tiêu biểu của xã Mường Khiêng và một số xã khu vực Thuận Châu.

Đại biểu và nhân dân trong điệu xoè kết đoàn

Màn pháo hoa chúc mừng ngày hội

Trong thời gian 1,5 ngày, ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như thi đấu thể thao dân tộc, trưng bày nông sản, sản phẩm OCOP, mâm cỗ truyền thống và gian hàng “Chuyển đổi số”. Đây là dịp để quảng bá bản sắc văn hóa, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần đưa sản phẩm đặc trưng của Mường Khiêng đến gần hơn với du khách và người tiêu dùng.