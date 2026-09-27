Khai mạc Ngày hội Mùa vàng Bình Lư năm 2026

Dự ngày hội có đồng chí Lý Công Hậu - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Tam Đường; lãnh đạo các xã: Bình Lư, Bản Bo, Khun Há, Tả Lèng và phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) cùng đông đảo nhân dân và du khách...

Đại biểu dự ngày hội.

Đồng chí Trần Thanh Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bình Lư phát biểu khai mạc ngày hội.

Phát biểu khai mạc ngày hội, đồng chí Trần Thanh Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bình Lư nhấn mạnh: Bình Lư là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với núi rừng hùng vĩ, những cánh đồng lúa trải dài bên dòng Nậm Pe, bản làng bình yên và không gian văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của đồng bào các dân tộc. Những kết quả đạt được hôm nay là sự kế thừa thành quả, công sức và tâm huyết của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngày hội không chỉ là dịp tôn vinh vẻ đẹp của mùa vàng, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc mà còn thể hiện khát vọng, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Lư trong việc phát huy giá trị văn hóa, cảnh quan, sản vật của quê hương trở thành nguồn lực phát triển; gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân.

Đồng chí Trần Như Hợp - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Lư, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội đánh trống khai hội.

Trong chương trình khai mạc, khán giả được thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc vàng giữa đại ngàn”, gồm các tiết mục ca, múa, nhạc, sân khấu hóa. Chương trình được dàn dựng công phu gồm 2 chương: Bình Lư Miền đất tình người; Sắc vàng giữa đại ngàn, nhằm tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người Bình Lư và Lai Châu.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Lãnh đạo xã Bình Lư trao cờ lưu niệm cho các thôn, bản tham gia ngày hội.

Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm đặc sắc như: mini show “Hmông xuống phố”, “Miền Thái yêu thương”; tái hiện nghi lễ “Áp hô Chiêng - gội đầu bên dòng Nậm Pe” và té nước cầu may; trích đoạn lễ cưới dân tộc Giáy; Lễ mừng cơm mới dân tộc Thái; giải chạy "Dấu chân mùa vàng giữa đại ngàn Bình Lư".

Ngày hội diễn ra trong 3 ngày (25-27/9). Thông qua các hoạt động, ngày hội góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan và sản vật địa phương; tạo cơ hội để nhân dân, du khách giao lưu, trải nghiệm và khám phá vẻ đẹp của Bình Lư.

Đông đảo nhân dân và du khách dự ngày hội.

Một số tiết mục tại ngày hội.