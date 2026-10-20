Khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2026

Tham dự có đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp.

Đưa đổi mới sáng tạo vào thực tiễn

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: TL

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh, Nghệ An xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu. Đây không chỉ là động lực nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng mà còn mở ra cơ hội khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, tạo ra những động lực phát triển mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành phát biểu tại chương trình. Ảnh: TL

Quán triệt định hướng đó, tỉnh Nghệ An đã cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch và cơ chế, chính sách hỗ trợ. Quan điểm xuyên suốt là đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh; giải quyết những vấn đề đặt ra từ cuộc sống, tạo ra sản phẩm có giá trị và đóng góp thiết thực cho nền kinh tế.

Nghệ An có nhiều tiềm năng phát triển trong các lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế biển, du lịch, văn hóa, giáo dục và nguồn nhân lực. Đây là những lĩnh vực có dư địa lớn để ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Từ thực tiễn đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp tập trung nghiên cứu, giải quyết những bài toán cụ thể của tỉnh; phát triển các sản phẩm có khả năng thương mại hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, tạo việc làm và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội. Một ý tưởng chỉ thực sự thành công khi đáp ứng nhu cầu xã hội và tạo ra giá trị bền vững.

Đồng chí Nguyễn Quý Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc. Ảnh: TL

Điểm nhấn tại Techfest Nghệ An Open 2026 là sự kiện ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An. Trung tâm được kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối Nhà nước, nhà trường, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư; đồng thời là nơi hội tụ tri thức, công nghệ, nguồn lực và các ý tưởng sáng tạo, góp phần hình thành sản phẩm, doanh nghiệp và mô hình kinh doanh mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2026. Ảnh: TL

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ chế hoạt động và các điều kiện cần thiết để Trung tâm sớm vận hành ổn định, đúng quy định. Hoạt động của Trung tâm phải bảo đảm thực chất, hiệu quả, được đánh giá bằng những kết quả cụ thể như số dự án được hỗ trợ, ươm tạo; số công nghệ được chuyển giao; số doanh nghiệp khởi nghiệp được hình thành; nguồn vốn đầu tư được kết nối và các sản phẩm được thương mại hóa.

Để hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển bền vững, lãnh đạo tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương, trước hết là Sở Khoa học và Công nghệ, chủ động triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ; tăng cường phối hợp với trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện để các dự án tiếp cận chuyên gia, công nghệ, nguồn vốn và thị trường.

Ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: TL

Cùng với đó, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, chuyên gia và những người khởi nghiệp thành công cần tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, các bài toán từ thực tiễn và tạo cơ hội thử nghiệm sản phẩm mới. Việc hỗ trợ các dự án không nên dừng lại khi cuộc thi kết thúc mà cần được tiếp nối bằng hoạt động tư vấn, ươm tạo và kết nối đầu tư, giúp những ý tưởng tiềm năng phát triển thành sản phẩm, doanh nghiệp thực sự.

Chuyển từ phong trào sang hiệu quả thực chất

Những năm qua, phong trào khởi nghiệp sáng tạo ở Nghệ An từng bước phát triển, hình thành sự kết nối giữa cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư. Nhiều dự án trưởng thành từ các cuộc thi, từng bước khẳng định vị trí trên thị trường và tại các sân chơi khởi nghiệp quốc gia.

Các đội thi trình bày ý tưởng dự án. Ảnh: TL

Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra hiện nay là chuyển mạnh từ khuyến khích phong trào sang hỗ trợ khởi nghiệp có chiều sâu, chú trọng sản phẩm, khả năng thương mại hóa và hiệu quả thực tế.

Với chủ đề “Khát vọng sông Lam - Tỏa sáng xứ Nghệ”, cuộc thi năm nay gửi gắm thông điệp biến tri thức thành sản phẩm, biến ý tưởng thành doanh nghiệp, biến tiềm năng thành giá trị và khát vọng thành hành động.

Lãnh đạo tỉnh tham quan các gian hàng khởi nghiệp. Ảnh: TL

Vòng chung kết Cuộc thi Techfest Nghệ An Open 2026 có 20 dự án được lựa chọn từ 106 hồ sơ đăng ký qua vòng sơ khảo. Đây là cơ hội để các dự án giới thiệu sản phẩm, hoàn thiện ý tưởng, tiếp cận chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư, từng bước hiện thực hóa các phương án kinh doanh.

Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2026 diễn ra từ ngày 20 đến 22/10, với nhiều hoạt động như: Trưng bày, triển lãm công nghệ và dự án khởi nghiệp; hội thảo hoàn thiện chính sách thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo gắn với phát triển du lịch; hội nghị kết nối đầu tư; hội thảo quốc tế kết nối tiềm lực khoa học và công nghệ đến Nghệ An; trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ cùng các giải thưởng của Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo năm 2026.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại Ngày hội Khởi nghiệp. Ảnh: TL

Thông qua chuỗi hoạt động, Nghệ An hướng tới tăng cường liên kết giữa các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện để các ý tưởng sáng tạo phát triển thành sản phẩm có giá trị. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và đóng góp vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.