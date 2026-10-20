Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành phát biểu

Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2026 (Techfest Nghệ An Open 2026) diễn ra từ ngày 20 đến 22/10, đánh dấu 10 năm hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh. Trong khuôn khổ sự kiện, UBND tỉnh tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An, đơn vị giữ vai trò kết nối, hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong giai đoạn mới.

Tham dự ngày hội có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và các bạn trẻ khởi nghiệp sáng tạo.

Techfest Nghệ An Open 2026 mang chủ đề “Hành trình 10 năm Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Nghệ An - Khát vọng bứt phá, kiến tạo tương lai”, hướng tới giải quyết các bài toán thực tiễn của địa phương, gắn đổi mới sáng tạo với du lịch, kinh tế di sản, sản phẩm OCOP, kinh tế xanh và kinh tế số.

Trong 3 ngày, sự kiện tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm công nghệ, dự án khởi nghiệp và thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn 2016-2026; khai mạc và chung kết Techfest Nghệ An Open 2026; hội thảo hoàn thiện chính sách thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo gắn với phát triển du lịch; hội nghị kết nối đầu tư năm 2026; hội thảo quốc tế kết nối tiềm lực khoa học và công nghệ đến Nghệ An; lễ trao Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ và Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo năm 2026.

Tại lễ ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Võ Trọng Phú, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, được giao kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh, khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi sâu sắc, mở ra cơ hội để Nghệ An nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và phát huy tiềm năng địa phương. Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu.

Tỉnh đã cụ thể hóa định hướng này bằng các chương trình, kế hoạch và cơ chế, chính sách hỗ trợ. Ngày 14/7/2026, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 16 với 22 chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các hoạt động này cần gắn với thực tiễn, phục vụ sản xuất, kinh doanh, giải quyết vấn đề thực tế và tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế.

Những năm qua, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An từng bước phát triển, hình thành sự kết nối giữa cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư. Nhiều dự án trưởng thành từ các cuộc thi, từng bước khẳng định vị trí trên thị trường và tại các sân chơi khởi nghiệp quốc gia. Tuy nhiên, tỉnh cần chuyển mạnh sang hỗ trợ khởi nghiệp có chiều sâu, gắn với sản phẩm và hiệu quả thực tế.

Với chủ đề “Khát vọng sông Lam - Tỏa sáng xứ Nghệ”, cuộc thi năm nay hướng tới biến tri thức thành sản phẩm, ý tưởng thành doanh nghiệp, tiềm năng thành giá trị và khát vọng thành hành động. Nghệ An có tiềm năng trong các lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế biển, du lịch, văn hóa, giáo dục và nguồn nhân lực. Đây là những lĩnh vực có dư địa ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Các đại biểu ấn nút khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp tập trung giải quyết những bài toán thực tiễn của tỉnh, tạo ra sản phẩm có khả năng thương mại hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, tạo việc làm và đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội. Một ý tưởng chỉ thực sự thành công khi đáp ứng nhu cầu xã hội và tạo ra giá trị bền vững.

Đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An, tỉnh kỳ vọng đơn vị trở thành đầu mối kết nối Nhà nước, nhà trường, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư; góp phần tập hợp tri thức, công nghệ, nguồn lực để hình thành sản phẩm, doanh nghiệp và mô hình kinh doanh mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ chế hoạt động và các điều kiện cần thiết để Trung tâm sớm vận hành ổn định, đúng quy định. Hiệu quả hoạt động cần được đánh giá qua số dự án được hỗ trợ, ươm tạo; số công nghệ được chuyển giao; số doanh nghiệp khởi nghiệp được hình thành; nguồn vốn đầu tư được kết nối và sản phẩm được thương mại hóa.

Để phong trào khởi nghiệp phát triển thực chất, các sở, ngành, địa phương cần triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ, phối hợp với trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện để các dự án tiếp cận chuyên gia, công nghệ, nguồn vốn và thị trường. Doanh nghiệp, quỹ đầu tư, chuyên gia và những người khởi nghiệp thành công cần tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, đặt hàng các bài toán thực tế và tạo cơ hội thử nghiệm sản phẩm. Việc hỗ trợ cần được duy trì sau cuộc thi thông qua tư vấn, ươm tạo và kết nối đầu tư.

Đối với các bạn trẻ và đội thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh khởi nghiệp cần có tri thức, sự kiên trì, tinh thần học hỏi và bản lĩnh vượt qua thất bại. Các đội thi cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, mạnh dạn thử nghiệm, hoàn thiện ý tưởng và nuôi dưỡng khát vọng đóng góp cho quê hương.

Tỉnh Nghệ An khẳng định tiếp tục khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, xây dựng môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, nhà khoa học và thế hệ trẻ phát huy năng lực, cùng tạo ra những giá trị mới.