Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn khẳng định, Phú Thọ xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu, khâu đột phá chiến lược nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Thời gian qua, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh từng bước phát triển, Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn phát biểu khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, TECHFEST PHUTHO 2026 là diễn đàn kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa nhà quản lý, nhà khoa học, nhà đầu tư và doanh nghiệp, đưa các ý tưởng, kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững cho tỉnh.

Tiếp nối chương trình, các đại biểu theo dõi phóng sự với chủ đề "Phú Thọ - Hào khí Đất Tổ, khát vọng bứt phá, kiến tạo tương lai xanh".

Phóng sự tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống của vùng đất cội nguồn dân tộc; đồng thời giới thiệu tiềm năng, lợi thế, những thành tựu nổi bật và định hướng phát triển của Phú Thọ trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh nhấn mạnh: "Doanh nghiệp là lực lượng tạo ra tăng trưởng, còn khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực tăng trưởng mới của doanh nghiệp".

Thứ trưởng Hoàng Minh cho rằng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo không chỉ dừng ở việc gia tăng số lượng start up hay các hoạt động hỗ trợ, mà quan trọng hơn là hình thành những doanh nghiệp có năng lực đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, đưa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường và tạo ra giá trị kinh tế thực chất.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 - TECHFEST PHUTHO 2026.

Đánh giá về tiềm năng của Phú Thọ, Thứ trưởng ghi nhận những bước phát triển của hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh; đồng thời gợi mở 5 định hướng trọng tâm gồm: lấy doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, kết nối nhà trường với doanh nghiệp; phát triển hệ sinh thái gắn với lợi thế địa phương; hoàn thiện các cấu phần của hệ sinh thái khởi nghiệp; tăng cường hợp tác quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường toàn cầu.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tổ chức nghi thức tri ân các doanh nghiệp đồng hành cùng TECHFEST PHUTHO 2026, ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ và những đóng góp thiết thực của các đơn vị đối với Ngày hội.

Mang đến không khí sôi động, giàu cảm xúc cho chương trình là tiết mục múa kết hợp công nghệ "Hào khí nghìn năm - Vươn tầm công nghệ".

Sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và công nghệ hiện đại góp phần thể hiện tinh thần tiếp nối hào khí lịch sử, văn hóa của vùng Đất Tổ với khát vọng đổi mới, sáng tạo và vươn lên trong thời đại số.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tham quan khu vực trưng bày, triển lãm và trình diễn các sản phẩm khoa học, công nghệ, công nghệ cao, sản phẩm chủ lực, ý tưởng sáng tạo và dự án khởi nghiệp

Cũng tại lễ khai mạc, các đại biểu được giới thiệu nội dung khởi động triển khai ứng dụng Công dân số tỉnh Phú Thọ - iPhuTho. Đây là nội dung gắn với định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ trong phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức khai mạc Ngày hội với chủ đề "Kích hoạt dòng chảy sáng tạo", chính thức mở màn TECHFEST PHUTHO 2026.

Nghi thức mang thông điệp khơi thông nguồn lực, kết nối tri thức, công nghệ, ý tưởng và khát vọng sáng tạo; thúc đẩy sự tham gia, đồng hành của các cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Với các hoạt động kết nối, giới thiệu thành tựu, ý tưởng, sản phẩm và giải pháp sáng tạo, TECHFEST PHUTHO 2026 tạo cơ hội để các tổ chức, cá nhân gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác.

Qua đó, góp phần thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư; khuyến khích phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, từng bước đưa các kết quả nghiên cứu, giải pháp công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Ngày hội không chỉ là dịp giới thiệu tiềm năng, thành tựu khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh mà còn thể hiện quyết tâm của Phú Thọ trong phát huy nguồn lực tri thức, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, tạo động lực cho phát triển trong giai đoạn mới.