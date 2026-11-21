Đây là hoạt động đầu tiên triển khai Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026–2030, đưa định hướng phát triển thị trường trong nước và thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt vào các hoạt động kết nối cung cầu cụ thể tại địa phương.

Ngày hội diễn ra từ ngày 21 - 23/11, quy tụ 50 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tham gia với 32 gian hàng. Các sản phẩm được giới thiệu tại sự kiện đa dạng về chủng loại, trong đó có nhiều đặc sản và sản phẩm tiêu biểu của địa phương như cam Khe Mây, cam Vũ Quang, nhung hươu Hương Sơn, nước mắm, cu đơ, trầm hương, mật ong, hải sản khô…

Bên cạnh khu vực trưng bày các sản phẩm địa phương, Ngày hội dành không gian giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên, doanh nhân trẻ Hà Tĩnh. Đây là cơ hội để các ý tưởng kinh doanh, sản phẩm mới tiếp cận người tiêu dùng, tìm kiếm đối tác và mở rộng khả năng tiêu thụ, qua đó góp phần kết nối hoạt động khởi nghiệp với nhu cầu thực tế của thị trường.

Ông Hồ Huy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chào mừng tại Ngày hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành cho biết, tỉnh hiện có 216 sản phẩm OCOP còn hiệu lực đạt từ 3 sao trở lên và 67 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, khu vực và quốc gia. Đây là nguồn sản phẩm có tiềm năng, phản ánh lợi thế về nguyên liệu, điều kiện sản xuất và bản sắc địa phương.

Việc tổ chức các hoạt động kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất, đơn vị phân phối và người tiêu dùng có ý nghĩa thiết thực, giúp sản phẩm địa phương tìm kiếm đầu ra ổn định và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Livestream bán nông sản tại vùng trồng.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, “Hàng Việt vì người Việt” không chỉ dừng lại ở việc vận động người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam, mà còn đặt ra yêu cầu đối với chính các nhà sản xuất, kinh doanh trong việc bảo đảm chất lượng thực chất, giá cả hợp lý và đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường.

Từ định hướng đó, Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026–2030 được triển khai với cách tiếp cận lấy người tiêu dùng làm trung tâm, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp với chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Trong khi đó, “Sức sống hàng Việt” là một trong những cách thức để Cục TTTN cụ thể hóa định hướng này thông qua các hoạt động kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.

Thời gian tới, Cục TTTN sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị phân phối để tăng cường kết nối cung cầu, hỗ trợ sản phẩm có chất lượng tiếp cận hệ thống phân phối, đồng thời thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử và các giải pháp thanh toán hiện đại trong hoạt động kinh doanh.

Cùng với hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các gian hàng, Ngày hội chú trọng khai thác kênh bán hàng trực tuyến nhằm mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng. Điểm nhấn là chương trình livestream giới thiệu cam Hà Tĩnh được tổ chức từ 13 - 17 giờ ngày 21/11 tại vườn cam ở xã Hương Đô, với sự tham gia trực tiếp của Cục trưởng Trần Hữu Linh, Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh Lê Trung Phước, diễn viên Ngô Lệ Quyên và MC Quỳnh Trang.

Thông qua hình thức livestream ngay tại vùng trồng, chương trình giới thiệu đặc điểm, chất lượng và giá trị của cam Hà Tĩnh đến người tiêu dùng, tạo điều kiện để sản phẩm tiếp cận khách hàng trên nền tảng số. Việc kết hợp giới thiệu sản phẩm tại vườn với hoạt động bán hàng trực tuyến góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nơi sản xuất và thị trường tiêu thụ, mở thêm kênh kết nối cho nông sản địa phương.