Đại biểu tham dự chương trình.

Sáng 21/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương Hà Tĩnh tổ chức khai mạc Ngày hội kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh. Tham dự chương trình có Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Ngày hội kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh diễn ra từ ngày 21 – 23/11 tại khu vực sảnh Trung tâm thương mại Vincom Plaza Hà Tĩnh. Ngày hội có quy mô 32 gian hàng, quảng bá, bày bán sản phẩm của 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Các sản phẩm được trưng bày, giới thiệu chủ yếu là sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các sản phẩm đặc trưng, có tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh nhấn mạnh: Ngày hội kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh là sự kiện chính thức đầu tiên triển khai chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 29/10/2026.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh phát biểu khai mạc ngày hội.

Chuyên đề địa phương đầu tiên của chương trình “Sức sống hàng Việt” tại Hà Nội vào tháng 4 có chủ đề “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô” và sự kiện đầu tiên của chương trình “Hàng Việt vì người Việt” tổ chức tại Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh là địa phương có sức bật kinh tế và sức mua đang lên, tương đồng với quỹ đạo tăng trưởng mà chương trình đặt ra cho cả nước. Hà Tĩnh có nền tảng sản phẩm tiềm năng với nhiều sản phẩm đã tạo được niềm tin với người tiêu dùng cả nước. Cùng đó, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh có tầm nhìn và tinh thần chủ động trong phát triển thị trường, từ việc đưa sản phẩm OCOP đến gần người lao động tại Khu kinh tế Vũng Áng, đưa đặc sản địa phương vào các hệ thống siêu thị, đến tổ chức các phiên chợ thương mại điện tử, livestream bán hàng…

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Hồ Huy Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hà Tĩnh có nhiều sản phẩm đặc trưng được thị trường biết đến như nhung hươu, trầm hương, cu đơ, nước mắm, cam, bưởi… Thời gian qua, tỉnh đã chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại. Hiện, toàn tỉnh có 67 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp và 216 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên còn hiệu lực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành phát biểu tại ngày hội.

Với sự hỗ trợ của Bộ Công Thương, chương trình “Sức sống hàng Việt” số thứ 5 có chủ đề “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô” đã tạo cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường. Tiếp nối kết quả của chương trình, ngày hội hôm nay được tổ chức quy tụ 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia.

Để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm Hà Tĩnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục hỗ trợ xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại; phối hợp đưa sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu vào hệ thống phân phối, siêu thị, kênh thương mại điện tử; chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và nguồn cung ổn định.

Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất chủ động nâng cao chất lượng, mẫu mã, bao bì, xây dựng thương hiệu; liên kết sản xuất, tiêu thụ và ứng dụng thương mại điện tử để mở rộng thị trường. Các đơn vị phân phối, nền tảng thương mại điện tử tăng cường kết nối, quảng bá và đưa sản phẩm Hà Tĩnh có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng đến người tiêu dùng, hình thành kênh tiêu thụ bền vững.

Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Sở Công Thương đã trao tặng Giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia chương trình “Sức sống hàng Việt” năm 2026.

Tại chương trình, lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Sở Công Thương đã trao giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia chương trình “Sức sống hàng Việt” năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh tham quan các gian hàng sau lễ khai mạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành tham quan các gian hàng.

Các gian hàng thu hút nhiều khách tham quan và mua sắm.