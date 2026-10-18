Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DITF 2026). (Ảnh: ANH ĐÀO)

Với thông điệp “Connecting Partners, Creating Future-Kết nối đối tác, Kiến tạo tương lai”, DITF 2026 đặt trọng tâm vào những kết nối có mục tiêu và khả năng tiếp nối sau sự kiện. Hơn 7.000 lượt kết nối thực tế là dấu mốc của hoạt động giao thương năm nay; những quan hệ đối tác, sản phẩm và chương trình kinh doanh được hình thành trong thời gian tới sẽ là bước tiếp theo để hiện thực hóa tinh thần đó.

DITF 2026 diễn ra từ ngày 16/10-19/10, với sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch, 150 đối tác mua quốc tế, 400 đối tác mua trong nước cùng hơn 1.500 đại biểu và khách tham dự.

Bên cạnh quy mô kết nối ấn tượng, các hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) mở ra kỳ vọng về những mối quan hệ đối tác được duy trì và phát triển sau sự kiện, góp phần thúc đẩy hoạt động xúc tiến du lịch theo hướng thực chất và bền vững.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu ý kiến khai mạc sự kiện. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu ý kiến khai mạc sự kiện, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh: Thành phố Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở, giàu tiềm năng về biển, thiên nhiên, di sản và văn hóa.

Thành phố định hướng phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, có sức cạnh tranh quốc tế và tạo giá trị gia tăng; chuyển trọng tâm từ tăng trưởng số lượng khách sang nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và thu hút khách quay trở lại.

Để hiện thực hóa định hướng đó, thành phố tập trung phát triển sản phẩm đặc sắc, mở rộng thị trường quốc tế, tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy chuyển đổi số và liên kết vùng.

Đà Nẵng mong muốn tăng cường hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư, nền tảng du lịch số và các đối tác trong nước, ngoài nước để phát triển sản phẩm, mở rộng kênh phân phối và đưa thêm nhiều du khách đến với thành phố, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DITF 2026) ghi nhận hơn 7.000 lượt kết nối giao thương B2B thực tế. (Ảnh: ANH ĐÀO)

“Thành phố Đà Nẵng cam kết tiếp tục lắng nghe, kết nối và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp; mong muốn cùng các đối tác phát huy lợi thế, chia sẻ cơ hội và kiến tạo những giá trị phát triển lâu dài cho du lịch Đà Nẵng”, ông Hồ Kỳ Minh, khẳng định.

Bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa của DITF 2026 trong việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam với các đối tác trong nước và quốc tế.

Việc hình thành một nền tảng giao thương có tính định kỳ hằng năm được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và gia tăng khả năng kết nối nguồn cung du lịch Việt Nam với mạng lưới phân phối quốc tế.

Đối với Đà Nẵng, DITF 2026 là cơ hội để giới thiệu năng lực cung ứng của địa phương, đồng thời mở rộng kết nối với doanh nghiệp và thị trường bên ngoài. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Liên Chi hội Lữ hành Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cho biết, hướng đến mục tiêu phát triển DITF thành điểm hẹn giao thương chuyên nghiệp, nơi các doanh nghiệp không chỉ gặp mặt, giới thiệu sản phẩm mà còn chủ động tìm kiếm đối tác, xác định nhu cầu thị trường và xây dựng các chương trình hợp tác có khả năng triển khai thực tế.

Từ định hướng đồng hành của chính quyền, tầm nhìn liên kết ở cấp ngành đến mục tiêu tổ chức của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, DITF 2026 cho thấy nỗ lực đưa xúc tiến du lịch vượt ra ngoài khuôn khổ quảng bá điểm đến, tiến tới xây dựng một mạng lưới giao thương có tính kết nối và kế thừa, góp phần mở rộng thị trường và tạo dựng giá trị hợp tác dài hạn cho doanh nghiệp du lịch Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng và 5 đại diện doanh nghiệp, tổ chức quốc tế tại Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DITF 2026). (Ảnh: ANH ĐÀO)

Với hơn 300 đơn vị cung ứng và tổng cộng 550 buyer trong nước, quốc tế, DITF 2026 tạo nên không gian kết nối tập trung giữa nhiều mắt xích trong hệ sinh thái du lịch. Mạng lưới buyer quốc tế tại DITF 2026 được kết nối thông qua các hiệp hội du lịch ở nhiều thị trường, trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ và Singapore.