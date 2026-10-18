Khai mạc Ngày hội Du lịch quốc tế Đà Nẵng 2026

Với thông điệp “Connecting Partners, Creating Future - Kết nối đối tác, kiến tạo tương lai”, DITF 2026 do Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng (DATA) tổ chức quy tụ hơn 300 đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch, 150 đối tác mua quốc tế, 400 đối tác mua trong nước cùng hơn 1.500 đại biểu và khách tham dự.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc DITF 2026.

Đáng chú ý, sự kiện ghi nhận hơn 7.000 lượt kết nối giao thương trực tiếp giữa các doanh nghiệp (B2B), phản ánh quy mô và nhu cầu hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp du lịch trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng đến chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh.

Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch DATA cho biết, DITF 2026 là năm thứ 3 sự kiện này được tổ chức. Không chỉ tạo điều kiện để các doanh nghiệp giới thiệu năng lực cung ứng, tìm hiểu nhu cầu của từng thị trường khách và mở rộng mạng lưới phân phối, DITF 2026 còn thúc đẩy khả năng hình thành những sản phẩm du lịch liên kết, từ nghỉ dưỡng, văn hóa, di sản đến du lịch hội nghị, hội thảo và sự kiện (MICE).

“Thông qua các cuộc gặp được chuẩn bị có định hướng, doanh nghiệp có cơ hội trao đổi sâu hơn về chính sách hợp tác, khả năng phát triển sản phẩm và kế hoạch khai thác nguồn khách trong thời gian tới. Điểm nhấn của DITF 2026 không chỉ nằm ở quy mô tham dự mà còn ở thông điệp phát triển du lịch theo chiều sâu”, ông Cao Trí Dũng nhấn mạnh.

Ký kết hợp tác tại DITF 2026.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, lãnh đạo TP Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của DATA, các đơn vị tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế đã duy trì, phát triển DITF, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần nâng cao vị thế du lịch Đà Nẵng trên bản đồ khu vực và thế giới.

Ông cho biết, TP Đà Nẵng định hướng phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, có sức cạnh tranh quốc tế và tạo giá trị gia tăng; chuyển trọng tâm từ tăng trưởng số lượng khách sang nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và thu hút du khách quay trở lại.

Để hiện thực hóa định hướng đó, Đà Nẵng tập trung phát triển sản phẩm đặc sắc, mở rộng thị trường quốc tế, tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy chuyển đổi số và liên kết vùng. Thành phố mong muốn tăng cường hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư, nền tảng du lịch số và các đối tác trong, ngoài nước để phát triển sản phẩm, mở rộng kênh phân phối và đưa thêm nhiều du khách đến với thành phố, qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Không gian giao thương và kết nối B2B tại DITF 2026.

“Chúng tôi cam kết tiếp tục lắng nghe, kết nối và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Thành phố mong muốn cùng các đối tác phát huy lợi thế, chia sẻ cơ hội và kiến tạo những giá trị phát triển lâu dài cho du lịch Đà Nẵng”, ông Hồ Kỳ Minh nói.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan, thị trường du lịch toàn cầu và Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng nâng cao chất lượng trải nghiệm, đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển bền vững. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, tài nguyên sẵn có chỉ là điều kiện cần; điều kiện đủ để nâng cao sức cạnh tranh chính là năng lực kết nối thị trường, tổ chức chuỗi sản phẩm trọn gói và xây dựng trải nghiệm khác biệt.

Để các hoạt động kết nối trong 4 ngày diễn ra DITF 2026 (từ 16 - 19/10) mang lại giá trị lâu dài, bà Cao Thị Ngọc Lan đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức liên quan tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm: Biến kết nối giao thương thành cơ hội kinh doanh thực chất; phát triển sản phẩm có bản sắc, chất lượng cao và sức cạnh tranh; đồng thời đẩy mạnh liên kết vùng, mở rộng thị trường quốc tế.