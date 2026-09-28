Khai mạc Ngày hội đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

Dự khai mạc có đồng chí: Chu Thúc Đạt, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh Điện Biên, Phú Thọ, Lào Cai.

Các đại biểu dự Ngày hội.

Các đại biểu dự Ngày hội.

Về phía tỉnh Sơn La, dự Ngày hội có các đồng chí: Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, HTX.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Ngày hội.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Sơn La đang từng bước đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển. Năm 2026, tỉnh triển khai 40 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó có 1 nhiệm vụ cấp quốc gia; hiện có 10 tổ chức khoa học và công nghệ, 12 doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nhiều kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Ngày hội.

Trong chuyển đổi số, tỉnh chuyển dần từ xây dựng hạ tầng, hệ thống thông tin sang khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ quản trị và phát triển. Đến tháng 9/2026, Cổng dữ liệu mở của tỉnh đã hình thành 276 lĩnh vực dữ liệu, công khai, chia sẻ 799 bộ dữ liệu, trong đó có 389 bộ dữ liệu mới từ Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, HTX và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với yêu cầu thực tiễn; tập trung giải quyết những bài toán cụ thể trong sản xuất, kinh doanh và đời sống. Tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, HTX; thúc đẩy chia sẻ tri thức, chuyển giao công nghệ, đưa các ý tưởng, sáng kiến vào thực tiễn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực mới cho phát triển của tỉnh.

Lãnh đạo Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu.

Phát biểu định hướng về chính sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng chí Chu Thúc Đạt, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị tỉnh Sơn La cần bắt đầu từ những bài toán cụ thể của tỉnh, như: Nâng cao giá trị nông sản, chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch, truy xuất nguồn gốc, logistics, du lịch số, phát triển thị trường, ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, sản xuất. Cùng với đó, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, HTX; phát huy vai trò của các tổ chức trung gian, mạng lưới chuyên gia; sử dụng dữ liệu và Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương để phục vụ quản trị hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Ra mắt Mạng lưới chuyên gia, cố vấn đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La.

Tại Ngày hội, tỉnh Sơn La ra mắt Mạng lưới chuyên gia, cố vấn đổi mới sáng tạo tỉnh, nhằm kết nối đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, HTX và các chủ thể đổi mới sáng tạo; huy động nguồn lực tri thức, kinh nghiệm và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Ngày hội Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026.

Ngày hội đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/9, với nhiều hoạt động, như: Diễn đàn chính sách; trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mô hình, giải pháp công nghệ; tập huấn, tư vấn chuyên sâu; kết nối cung - cầu công nghệ. Đây là dịp kết nối cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, HTX và cộng đồng; chia sẻ ý tưởng, giải pháp, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào thực tiễn.