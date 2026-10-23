Khai mạc Ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai 2026

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Việt Trung - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Huỳnh Quốc Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đặng Vĩnh Sơn - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Minh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang; Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Đinh Việt Hòa; cùng 300 đại biểu là các doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu khai mạc ngày hội. Ảnh: Trần Dung

Ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai 2026 tập trung giới thiệu các cơ chế, chính sách và chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, mô hình và nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp.

Chương trình cũng tạo diễn đàn để doanh nghiệp phản ánh khó khăn, nhu cầu và đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp thực tiễn.

Chương trình "Kết nối đầu tư cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo" là điểm đáng chú ý tại ngày hội. Ban Tổ chức dự kiến lựa chọn 3 dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng, sản phẩm hoặc dịch vụ đã được kiểm chứng ở mức phù hợp và có nhu cầu huy động vốn rõ ràng. Các dự án sẽ trình bày phương án gọi vốn, tham gia hỏi - đáp, phản biện và trao đổi với nhà đầu tư, chuyên gia.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai thỏa thuận ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm đổi mới sáng tạo Gia Lai. Ảnh: Trần Dung

Phát biểu khai mạc ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh: Đối với Gia Lai, đổi mới sáng tạo cần gắn chặt với tiềm năng, lợi thế của tỉnh và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng các hoạt động của ngày hội không chỉ tạo cơ hội gặp gỡ, giới thiệu ý tưởng mà còn mở ra những hợp tác cụ thể, có địa chỉ ứng dụng, có nguồn lực thực hiện và có khả năng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang lưu ý: Muốn đổi mới sáng tạo thực sự đóng góp vào tăng trưởng, chúng ta phải đổi mới ngay trong cách tổ chức thực hiện. Không thể chỉ dừng lại ở phong trào, hội thảo, diễn đàn hoặc các bản ghi nhớ hợp tác, càng không thể lấy số lượng hoạt động tổ chức làm thước đo chủ yếu.

Điều cần hướng tới là một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vận hành thực chất. Trong đó, doanh nghiệp có nhu cầu được kết nối đúng chuyên gia, đúng công nghệ, đúng nguồn lực; ý tưởng có điều kiện thử nghiệm; kết quả nghiên cứu có cơ hội thương mại hóa và những sáng kiến hiệu quả được nhân rộng.

Các đại biểu tham dự khai mạc Ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai 2026. Ảnh: Trần Dung

Tại buổi lễ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đã thỏa thuận ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm đổi mới sáng tạo Gia Lai.

Ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai 2026 là hoạt động có tính kết nối vùng và quốc gia; hướng đến tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện, trường, chuyên gia, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo.