Khai mạc Ngày hội Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau năm 2026

Tham dự Lễ Khai mạc Ngày hội có ông Lê Minh Hoan, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều; Phó Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy.

Quang cảnh Lễ khai mạc ngày Hội. Ảnh: Nguyên Du

Ngày hội Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau 2026 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/10/2026 với chuỗi sự kiện đa dạng gồm: Cuộc thi khởi nghiệp; Diễn đàn Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo; Liên hoan Nghệ thuật sáng tạo và Công nghệ; Talkshow Người trẻ và Sáng tạo số; Triển lãm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo từ đó tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Sự kiện được tổ chức nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, tạo cơ hội kết nối giữa các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp với chuyên gia, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nước. Đồng thời, quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương theo định hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu khai mạc. Ảnh: Nguyên Du

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cho biết, với Cà Mau con nước là nhịp sống, là cách người dân hiểu thiên nhiên để vươn lên. “Con nước mới” đặt ra đòi hỏi lớn hơn sự thích ứng, chủ động tạo giá trị mới bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Từ địa đầu phương Nam có thể mở con đường phát triển mới khi kết nối nguồn lực bản địa với tri thức và thị trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân gợi mở: Từ cuộc thi khởi nghiệp bắt đầu năm 2019, qua các kỳ CamaUP đến nay đã ghi nhận gần 800 lượt ý tưởng, dự án tâm huyết. Riêng Cuộc thi khởi nghiệp Cà Mau năm 2026 (NEX 2026) có 132 ý tưởng, dự án có giá trị thực tiễn, có tính khả thi cao. Con số ấy cho thấy sức sáng tạo của cộng đồng. Nhưng sau cuộc thi, bao nhiêu ý tưởng thành sản phẩm có khách hàng, bao nhiêu dự án thành doanh nghiệp có khả năng lớn lên đó mới là thước đo thực chất của hệ sinh thái khởi nghiệp.

Đại biểu dự Lễ khai mạc. Ảnh: Nguyên Du

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân, Cà Mau có tôm, cua, rừng nước mặn, lợ, có tài nguyên biển rộng lớn, có năng lượng tái tạo dồi dào và có chiều sâu văn hóa mang đậm bản sắc phương Nam. Nhưng tài nguyên tự nó chưa tạo ra sức mạnh và giá trị. Chính trí tuệ con người, tư duy đổi mới, năng lực tổ chức và khát vọng kiến tạo mới là những yếu tố biến tiềm năng tài nguyên thành động lực phát triển và sự thịnh vượng. Con tôm muốn bán được giá cao hơn cần giống tốt, kiểm soát dịch bệnh, dữ liệu nuôi, chế biến sâu và truy xuất nguồn gốc. Cánh rừng muốn tạo thêm sinh kế cần được gìn giữ cùng những sản phẩm, trải nghiệm có giá trị. Ở mỗi mắt xích đều có chỗ cho nghiên cứu, công nghệ và doanh nghiệp sáng tạo.

Tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình Đổi mới sáng tạo của tỉnh phải được cụ thể hóa bằng một chuỗi hành động xuyên suốt, từ xác định bài toán thực tiễn, nghiên cứu, thử nghiệm đến sản phẩm, hàng hóa đặc trưng, mang giá trị của một vùng đất. “Cà Mau luôn xem trọng việc đầu tư phát triển hạ tầng, dịch vụ, huy động tối đa các nguồn lực, tạo cơ hội thử nghiệm, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, ra quyết định dựa trên dữ liệu trong quản trị. Mục tiêu cuối cùng là đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực để nâng cao năng suất, chất lượng, quy mô nền kinh tế, tăng thu nhập cho người dân, để “Mũi tàu Cà Mau” thực sự trở thành cực tăng trưởng năng động, tin cậy và hiệu quả”, ông Luân nhấn mạnh.

Các hoạt động trình diễn sản phẩm, giải pháp công nghệ tại Ngày hội. Ảnh: Nguyên Du

Diễn đàn đi thẳng vào ba câu hỏi Cà Mau cần chọn bài toán nào để bứt phá với những thế mạnh nổi trội về thủy sản, nông nghiệp, kinh tế biển, năng lượng, du lịch và công nghiệp văn hóa; Cần cơ chế, chính sách nổi trội nào để tạo hành lang pháp lý khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phát triển thực chất, giảm chi phí và rủi ro, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân đề nghị với khả năng vượt trước, tầm ảnh hưởng và sự thành đạt của mình, các chuyên gia, doanh nghiệp sẽ hiến kế những mô hình mới, sáng tạo, độc đáo, bằng giải pháp mang tính ứng dụng cao.

Sự kiện được tổ chức nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, tạo cơ hội kết nối giữa các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp với chuyên gia, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nước. Ảnh: Nguyên Du

Trong chương trình ngày Hội, chiều cùng ngày sẽ diễn ra vòng Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau 2026 (NEX 2026) là nơi tranh tài và tỏa sáng của các ý tưởng, dự án đổi mới sáng tạo tiêu biểu nhất của tỉnh Cà Mau.

Ngoài ra còn có không gian triển lãm công nghệ, trưng bày sản phẩm khởi nghiệp OCOP và các phiên kết nối giao thương hoạt động xuyên suốt, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trẻ tiếp cận quỹ đầu tư, hệ thống phân phối và các đối tác trong nước, quốc tế.