Toàn cảnh hội nghị

Dự khai mạc Ngày hội có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Vụ Giáo dục phổ thông và Vụ HSSV (Bộ GD&ĐT); đại diện Sở GD&ĐT các tỉnh: Bắc Ninh, Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh cùng đông đảo cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, HSSV trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc ngày hội

Với chủ đề “Khơi nguồn ý tưởng - Kết nối đam mê - Lan tỏa sáng tạo”, Ngày hội diễn ra từ 25 đến hết 27/11, thu hút đông đảo cơ sở giáo dục tham gia.

Học sinh dự khai mạc ngày hội

Trong đó, Ngày hội STEM - Khoa học kỹ thuật có 30 đơn vị, trường học với 30 gian trưng bày tại Trường THPT Hoàng Văn Thụ; Cuộc thi “HSSV với ý tưởng khởi nghiệp” cấp tỉnh có 283 dự án của 150 đơn vị, trường học tổ chức tại Sân vận động Đông Kinh; Cuộc thi lập trình, điều khiển rô-bốt thu hút 117 đội đến từ 98 đơn vị, trường học, tranh tài tại Nhà thi đấu Trường Cao đẳng Lạng Sơn.

Học sinh dự khai mạc ngày hội

Thông qua các hoạt động, HSSV đã giới thiệu những sản phẩm, dự án do mình nghiên cứu, xây dựng; trực tiếp thực hành, trải nghiệm các mô hình khoa học, công nghệ (KHCN) và thử sức với những nhiệm vụ lập trình, điều khiển rô-bốt.

Đây cũng là dịp để các em giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tiếp nhận ý kiến góp ý từ giáo viên, chuyên gia và các đơn vị đồng hành để tiếp tục hoàn thiện ý tưởng, sản phẩm.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự chủ động của ngành giáo dục, sự nỗ lực của các nhà trường, giáo viên và HSSV trong tổ chức, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh KHCN và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, ngành giáo dục cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, đưa giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trở thành hoạt động thường xuyên, thực chất trong các nhà trường; chú trọng quá trình học sinh tự tìm tòi, thử nghiệm, cải tiến sản phẩm, phát huy năng lực tư duy và sáng tạo. Cùng với đó, cần định hướng các đề tài, dự án gắn với những vấn đề thực tiễn, lợi thế của địa phương; quan tâm lựa chọn, hỗ trợ các ý tưởng có triển vọng tiếp tục hoàn thiện, ứng dụng sau ngày hội.

Đồng chí cũng đề nghị Sở GD&ĐT cần tăng cường phối hợp với các sở, ngành, cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và doanh nghiệp trong tư vấn chuyên môn, kết nối chuyên gia, hỗ trợ học sinh nghiên cứu, phát triển sản phẩm; đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận KHCN cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới, bảo đảm hoạt động đổi mới sáng tạo được triển khai rộng khắp, phù hợp với điều kiện thực tế của từng nhà trường.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe giới thiệu sản phẩm tham dự cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp

Ngay sau lễ khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu tham quan các không gian trưng bày, trải nghiệm sản phẩm STEM, khoa học kỹ thuật và theo dõi các hoạt động thi đấu, tranh tài của học sinh, sinh viên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp

Các đại biểu tham quan, theo dõi các đội thi đấu rô-bốt tại Ngày hội đổi mới sáng tạo HSSV tỉnh Lạng Sơn năm 2026