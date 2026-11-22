Hiện diện tại buổi lễ có ông Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; quý vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.HCM cùng đại diện các tổ chức quần chúng, trí thức, văn nghệ sĩ, đông đảo nhân dân Thành phố tham dự.

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, quý vị lãnh đạo cùng đại diện các tổ chức quần chúng, trí thức, văn nghệ sĩ đã dâng hoa, tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt TP.HCM năm 2026, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhắc lại lời căn dặn: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng, khẳng định tầm vóc, vai trò quan trọng của văn hóa đối với vận mệnh dân tộc.

Với ý nghĩa đó, hòa chung không khí khi cả nước đang chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức với quy mô trọng thể, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết 2026 được TP.HCM tổ chức với chuỗi các hoạt động phong phú, thiết thực nhằm hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đưa văn hóa trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trình diễn 3D mapping tại khu vực trụ sở UBND TP.HCM

Đồng thời, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết 2026, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt TP.HCM năm 2026 với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình” do Ủy ban MTTQVN TP.HCM phối hợp cùng UBND TP.HCM phối hợp tổ chức còn mang ý nghĩa thiết thực chào mừng 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11). Qua đó, còn thể hiện được sự gắn kết chặt chẽ giữa văn hóa và bản sắc của cộng đồng các dân tộc anh em cùng chung sống, dựng xây nên khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Văn hóa và đại đoàn kết là hai giá trị gắn bó mật thiết trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản lĩnh và cốt cách con người Việt Nam. Đại đoàn kết kết nối sức mạnh của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng, tạo nên sức mạnh to lớn của cả dân tộc. Chính sự gắn bó ấy đã giúp dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, làm nên những chiến công và thành tựu vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Người dân trải nghiệm không gian văn hóa phong phú

Với vị thế là đầu tàu kinh tế của cả nước, mang trong mình bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa được kết tinh từ sự chung sống, vun đắp của nhiều dân tộc anh em, TP.HCM từ lâu đã có được một bản sắc độc đáo, là nơi giao thoa, kết nối từ nhiều mảnh ghép văn hóa khác nhau, từ đó, tạo nên nét riêng có của một đô thị quốc tế, mang đặc trưng riêng, nghĩa tình nhưng cũng hết sức cởi mở đón nhận cái mới.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ hy vọng với mỗi trải nghiệm đẹp trong Tuần văn hóa - Đại đoàn kết 2026 sẽ góp phần nuôi dưỡng nơi mỗi người tình yêu văn hóa, ý thức gìn giữ di sản và trách nhiệm chung tay xây dựng TP.HCM ngày càng phát triển.

Theo chương trình, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18-11 đến ngày 24-11 với chuỗi các hoạt động giao lưu văn hóa các dân tộc, tôn giáo, vùng miền và các tầng lớp nhân dân Thành phố; giới thiệu di sản, ẩm thực, sản phẩm văn hóa đặc trưng; biểu dương các tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu, gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại không gian chính trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ (P.Sài Gòn). Bên cạnh đó, còn có triển lãm tranh cổ động, triển lãm nghệ thuật Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết tại 3 khu vực: đường Đồng Khởi (phường Sài Gòn), phường Thủ Dầu Một và phường Vũng Tàu.

Vào 19 giờ 30 ngày 24- 11, cầu truyền hình trực tiếp chào mừng “Ngày Văn hóa Việt Nam” và bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ diễn ra tại 3 điểm cầu: đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng (P.Vũng Tàu).