Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc Ngày hội Công nghệ số năm 2026

Phát biểu khai mạc Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh, chuyển đổi số không thể chỉ đo đếm bằng số lượng phần mềm, nền tảng hay khối lượng dữ liệu được số hóa, mà thước đo cốt lõi nằm ở những chuyển biến cụ thể trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống dân sinh.

Coi dữ liệu là tài nguyên chiến lược và trí tuệ nhân tạo (AI) là động lực đổi mới căn bản quản trị công, Khánh Hòa đang khẩn trương hoàn thiện Kiến trúc chuyển đổi số giai đoạn 2026–2030, Chiến lược dữ liệu đến năm 2030 cùng cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu đồng bộ.

Địa phương đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái số thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, phát triển toàn diện ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, phấn đấu đến năm 2030 sẽ vươn lên thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, với kinh tế số đóng góp từ 30–35% GRDP.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và các đại biểu chứng kiến lãnh đạo Trường Đại học VinUni trao tượng trưng sản phẩm công nghệ số do trường phát triển cho lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa

Để chuyển đổi số đi vào chiều sâu và tránh lãng phí nguồn lực, lãnh đạo tỉnh yêu cầu kiến trúc số phải đảm bảo tính thống nhất, ưu tiên các nền tảng dùng chung và hạn chế đầu tư phân tán, trùng lặp. Cùng với đó, dữ liệu phải được tạo lập, chuẩn hóa theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, giúp tỉnh dịch chuyển mạnh mẽ từ điều hành dựa trên báo cáo thủ công sang điều hành dựa trên phân tích dữ liệu theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, công nghệ phải tập trung giải quyết các bài toán thực tế gắn liền với thế mạnh của Khánh Hòa như du lịch thông minh, kinh tế biển, logistics cảng biển và cải cách hành chính.

Khẳng định “người dân và doanh nghiệp phải là trung tâm thụ hưởng”, ông Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh mọi giải pháp công nghệ khi triển khai đều phải chứng minh được hiệu quả đầu tư, giúp đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian, chi phí cho người dân, đồng thời tạo không gian đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất cho doanh nghiệp trên toàn địa bàn.

Các đại biểu chứng kiến lãnh đạo Trường Đại học VinUni trao tượng trưng nền tảng giám sát, đánh giá chuyển đổi xanh (M&E) cho lãnh đạo Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa

Ngày hội năm nay diễn ra đến hết ngày 26.10, với khoảng 60 gian hàng của các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Các đơn vị giới thiệu nhiều giải pháp về 5G, đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo và robot, nền tảng phục vụ chuyển đổi số du lịch biển chất lượng cao, logistics cảng biển, an toàn dữ liệu và nâng cao kỹ năng công nghệ cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Người dân đến Ngày hội có thể trực tiếp trải nghiệm nhiều tiện ích công dân số như chữ ký số cá nhân, dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tích hợp giấy phép lái xe và thẻ bảo hiểm y tế vào tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, thanh toán không dùng tiền mặt; trải nghiệm không gian AI, dữ liệu số giới thiệu lịch sử, văn hóa, du lịch Khánh Hòa, thực tế ảo, tăng cường và các mô hình số hóa 3D. Ngày hội dự kiến thu hút hơn 1.000 lượt đại biểu cùng trên 10.000 lượt người dân, du khách.

Trước đó, chiều 23.10 chuỗi hoạt động chuyên môn của Ngày hội đã được tổ chức với Hội nghị “Giải pháp chuyển đổi số tại địa phương” tại phường Bắc Nha Trang.

Đông đảo người dân, du khách tham quan không gian sáng tạo robotics và STEM tại Quảng trường 2/4

Hội nghị tập trung vào 7 nhóm vấn đề, từ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, mô hình chuyển đổi số cấp xã, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu, bản đồ số, chuyển đổi số hộ kinh doanh đến thương mại điện tử cho sản phẩm OCOP, trợ lý trí tuệ nhân tạo trong cơ quan nhà nước và các nền tảng phục vụ chuyển đổi xanh.

Các nội dung này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Khánh Hòa đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặt ra yêu cầu mới về liên thông dữ liệu, sử dụng nền tảng dùng chung và năng lực số của đội ngũ cán bộ ở cơ sở.