Sáng 24-10, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), UBND tỉnh tổ chức khai mạc Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026. Dự khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Hòa - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp cùng đông đảo người dân và du khách.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà và các đại biểu dự lễ khai mạc.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh, Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 là điểm nhấn trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Sự kiện diễn ra liên tục từ ngày 24 đến 26-10 ngay tại không gian mở của Quảng trường 2 tháng 4 với chủ đề xuyên suốt “Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị địa phương”.

Thời gian qua, tỉnh đã ban hành Chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, Chiến lược dữ liệu đến năm 2030; từng bước hoàn thiện các khung kiến trúc số, kiến trúc dữ liệu và cơ chế thúc đẩy kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu. Tỉnh đặt mục tiêu phát triển đồng bộ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, kinh tế số đóng góp khoảng 30 - 35% GRDP.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh, chuyển đổi số phải gắn với yêu cầu thực tiễn, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm công cụ và người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Trong đó, cần phát triển các nền tảng số dùng chung, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, du lịch, kinh tế biển, logistics và thương mại. Hiệu quả chuyển đổi số phải được thể hiện qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Ngày hội năm nay có 60 gian hàng của các tập đoàn công nghệ như: Viettel, VNPT, MobiFone, FPT, các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; giới thiệu các giải pháp về 5G, đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo, robot và nhiều ứng dụng số thiết thực. Bên cạnh các diễn đàn, hội thảo chuyên đề, người dân còn được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số cá nhân, thanh toán không dùng tiền mặt, trải nghiệm du lịch số, trang bị kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin…

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà mong muốn, sau ngày hội, người dân tích cực sử dụng các tiện ích số, doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cán bộ, công chức nâng cao hiệu quả giải quyết công việc dựa trên dữ liệu. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số đi vào chiều sâu, xây dựng Khánh Hòa hiện đại, thông minh, an toàn và phát triển bền vững.

Tại lễ khai mạc, các đại biểu xem phóng sự “Chuyển đổi số Khánh Hòa - Từ nền tảng đến hiệu quả thực chất”, nghe báo cáo kết quả chuyển đổi số của tỉnh năm 2026, giới thiệu ra mắt Cổng dữ liệu mở tỉnh Khánh Hòa; tham quan không gian triển lãm, trải nghiệm các công nghệ số tại khu vực Quảng trường 2 tháng 4.

Dịp này, UBND tỉnh tổ chức tiếp nhận và bàn giao các phần mềm, ứng dụng do Trường Đại học VinUni chuyển giao cho tỉnh Khánh Hòa; trao chứng nhận Nhãn Du lịch xanh và vinh danh 3 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, chiều 23-10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Giải pháp chuyển đổi số tại địa phương, với chủ đề “Chuyển đổi số cấp cơ sở tỉnh Khánh Hòa: Từ khung kiến trúc, nền tảng và dữ liệu số đến quản trị địa phương, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân”.