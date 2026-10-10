Khai mạc Ngày hội Công dân số TPHCM năm 2026 và hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp, học sinh, cơ sở giáo dục và người dân trên địa bàn Thành phố.

Nâng cao kỹ năng công dân số, gắn với học tập suốt đời

Chương trình mang thông điệp “Chuyển đổi số thiết thực vì người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của Thành phố”, đồng thời kêu gọi lan tỏa tinh thần “Mỗi người dân một kỹ năng số”. Chương trình tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển đổi số, thúc đẩy hình thành công dân số; đồng thời phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026, khuyến khích người dân chủ động học tập, tiếp cận tri thức và ứng dụng công nghệ trong đời sống.

Tại chương trình, người dân được tiếp cận, trải nghiệm các nền tảng, sản phẩm và giải pháp số phục vụ đời sống, học tập, công việc. Thông qua chương trình, Thành phố mong muốn người dân chuyển từ việc biết về chuyển đổi số sang biết sử dụng công nghệ; từ tiếp cận công nghệ sang làm chủ công nghệ, để chuyển đổi số thực sự trở thành một phần thiết thực trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Phát biểu tại chương trình, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh, nhấn mạnh việc tổ chức Ngày hội Công dân số gắn với Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa chuyển đổi số và đổi mới phương thức học tập trong bối cảnh công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển nhanh chóng.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ cùng các đại biểu trải nghiệm các công nghệ số tại Ngày hội.

Theo Phó Chủ tịch Trương Minh Huy Vũ, những thay đổi mạnh mẽ trong không gian sống, học tập, giao tiếp và tiếp cận dịch vụ công đặt ra yêu cầu không chỉ đổi mới cách làm mà còn phải thay đổi tư duy. Học tập suốt đời ngày nay không đơn thuần là lựa chọn học nội dung gì, vào thời điểm nào, mà còn là phương thức học tập dựa trên dữ liệu, môi trường số và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

TP.Hồ Chí Minh có điều kiện thuận lợi khi tập trung nhiều doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ trong lĩnh vực giáo dục. Các giải pháp về phần cứng, dữ liệu và phần mềm ứng dụng có thể hỗ trợ giáo viên chuẩn bị bài giảng nhanh hơn, trình bày sinh động hơn và bổ sung kiến thức cho học sinh. Việc khai thác dữ liệu cũng mở ra khả năng giúp công nhân và đoàn viên học theo nhu cầu, bổ sung những kiến thức còn thiếu thay vì chỉ tham gia các khóa học theo đợt.

Bên cạnh những thuận lợi, việc kết nối và khai thác dữ liệu vẫn đặt ra nhiều yêu cầu. Ông Trương Minh Huy Vũ lưu ý, dữ liệu có ở nhiều nơi không đồng nghĩa với việc đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Trong giáo dục, nguồn dữ liệu phục vụ học tập cần chính xác và có hệ thống. Người sử dụng cũng cần kiểm chứng thông tin khi tìm kiếm trên mạng hoặc khai thác kết quả do AI cung cấp.

Cùng với chất lượng dữ liệu là trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân. Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu hiểu đúng các quy định pháp luật khi khai thác dữ liệu của học sinh, sinh viên và đoàn viên công đoàn. Các đơn vị cần bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo đảm sử dụng đúng mục đích.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Minh Huy Vũ mong muốn Ngày hội Công dân số và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời không chỉ dừng lại trong một ngày hay một tuần, mà sẽ mở ra hành trình lâu dài, tạo động lực để người dân tích cực học tập, thực hành và làm chủ công nghệ.

Đồng thời, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục nghiên cứu các chính sách, giải pháp giúp người học chủ động trên môi trường số, làm chủ kỹ năng số một cách bền vững và toàn diện. Ông cũng khuyến khích người dùng góp ý để cơ quan phụ trách tiếp tục hoàn thiện Ứng dụng Công dân số.

Các em học sinh trải nghiệm các công nghệ số.

Gắn chuyển đổi số với thực học, thực hành và làm chủ công nghệ

Trong khuôn khổ chương trình, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 được phát động với chủ đề: “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Tại lễ phát động, bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh, cho rằng học tập suốt đời cần trở thành nhu cầu, thói quen và năng lực của mỗi người; việc học phải gắn với thực hành, giúp chuyển hóa tri thức thành khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.

Bà Trương Hải Thanh cho biết, các hoạt động hưởng ứng đã được triển khai từ ngày 1/10 tại các cơ sở giáo dục, tập trung khuyến khích tự học, khai thác học liệu số, trải nghiệm STEM/STEAM và hướng dẫn học sinh sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm. Ngành Giáo dục Thành phố tiếp tục đổi mới phương thức dạy và học, mở rộng cơ hội học tập và tăng cường kết nối giữa nhà trường, gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng.Trải nghiệm công nghệ, hình thành kỹ năng số cho người dân.

Trong khuôn khổ Ngày hội, người dân được trực tiếp trải nghiệm các nền tảng, sản phẩm và giải pháp công nghệ tại không gian “Tôi là Công dân số”, Không gian doanh nghiệp và Không gian hưởng ứng học tập suốt đời. Các nội dung trải nghiệm tập trung vào dịch vụ số, AI, an toàn trên không gian mạng, giáo dục số, học liệu số, Robotics và các công nghệ phục vụ dạy, học.

Với thông điệp “Mỗi người dân một kỹ năng số”, chương trình hướng đến nâng cao năng lực số cộng đồng, thúc đẩy tinh thần học tập thường xuyên, góp phần xây dựng TP.Hồ Chí Minh trở thành thành phố học tập, xã hội học tập và cộng đồng công dân số chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm.