Lãnh đạo UBND xã trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia ngày hội.

Tiết mục hát múa "Chiềng Lao ngày mới".

Tại đêm khai mạc, đã diễn ra trích đoạn Lễ hội Pang A cùng 18 tiết mục ca, múa, nhạc, độc tấu sáo do nghệ nhân, giáo viên, học sinh, đoàn viên thanh niên, cán bộ xã và các đội văn nghệ bản biểu diễn. Các tiết mục được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và con người Chiềng Lao, thu hút đông đảo khán giả đến xem, cổ vũ.

Tiết mục múa "Suối gọi tả clay".

Tiết mục độc tấu sáo "Tình ca Tây Bắc".

Tiết mục hát "Em đứng đó mùa xuân".

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn trang phục truyền thống với chủ đề “Sắc màu hội tụ, khát vọng vươn lên”. Các bộ trang phục của dân tộc Thái, Mông, La Ha, Kháng, Kinh, Dao, Mường, Lào được giới thiệu và tôn vinh qua những hoa văn, màu sắc, kiểu dáng đặc trưng, góp phần làm nổi bật vẻ đẹp văn hóa đa dạng và bản sắc riêng của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

Phần trình diễn trang phục dân tộc.

Trình diễn trang phục dân tộc La Ha.

Thông qua các hoạt động phong phú, ngày hội góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao ý thức bảo tồn bản sắc dân tộc trong cộng đồng; đồng thời tạo không gian giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn.

Tái hiện Lễ hội Pang A của dân tộc La Hạ tại đêm khai mạc.

Khép lại đêm khai mạc, nhân dân và du khách cùng hòa mình vào vòng xòe đoàn kết trong không khí vui tươi, rộn ràng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc.

Các đại biểu và nhân dân trong điệu xoè kết đoàn.