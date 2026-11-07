Khai mạc Ngày hội Cà phê Mường Ảng 2026

Tối 7/11, xã Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) tổ chức khai mạc Ngày hội Cà phê Mường Ảng năm 2026 tôn vinh người trồng cà phê, quảng bá vùng nguyên liệu Arabica và kết nối các hộ sản xuất với hợp tác xã, doanh nghiệp.

Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia trưng bày, quảng bá trong ngày hội cà phê.

Tôn vinh người trồng cà phê và quảng bá vùng nguyên liệu

Với chủ đề “Arabica Mường Ảng - Tinh hoa đất trời Tây Bắc”, Ngày hội Cà phê Mường Ảng đã thu hút đông đảo người dân và du khách. Theo lãnh đạo xã Mường Ảng, toàn xã hiện có trên 2.100 ha cà phê, sản lượng bình quân khoảng 38.000 tấn quả tươi mỗi năm. Arabica là sản phẩm chủ lực của địa phương. Việc trồng, chăm sóc, thu hái và sơ chế cà phê tạo việc làm, mang lại thu nhập cho người dân. Đây cũng là một trong những vùng trồng Arabica quan trọng của tỉnh Điện Biên.

Ngày hội là dịp giới thiệu sản phẩm và vùng nguyên liệu Mường Ảng, qua đây, địa phương tạo thêm cơ hội để người trồng gặp gỡ doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà đầu tư, hướng tới tìm đầu ra cho sản phẩm, đồng thời giúp các bên trao đổi về yêu cầu chất lượng từ khâu sản xuất đến chế biến.

Nhiều sản phẩm cà phê hấp dẫn của Mường Ảng được quảng bá trong ngày hội.

Ngày hội diễn ra trong hai ngày 7 và 8/11/2026, với khu trưng bày giới thiệu các sản phẩm cà phê, nông sản và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Du khách có thể tìm hiểu quy trình sản xuất, chế biến và thưởng thức cà phê tại không gian văn hóa cà phê. Các hoạt động văn nghệ, thể thao cũng nằm trong chương trình.

Bên cạnh phần trải nghiệm, là chuỗi các hoạt động hội nghị giao lưu, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Tọa đàm về nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu cà phê Mường Ảng. Đây là dịp để các hộ sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi về khả năng liên kết và mở rộng thị trường.

Thông qua các hoạt động này, xã Mường Ảng cũng giới thiệu cảnh quan và bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn; định hướng phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với cà phê. Từ vùng trồng có sản lượng bình quân khoảng 38.000 tấn quả tươi mỗi năm, Mường Ảng đặt mục tiêu nâng giá trị cà phê qua từng khâu của chuỗi sản xuất.

Du khách khắp mọi nơi lựa chọn cà phê Mường Ảng.

Xây dựng thương hiệu từ cà phê Arabica

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú đánh giá cao việc xã Mường Ảng lần đầu tổ chức ngày hội cà phê. Sự kiện gắn quảng bá nông sản với giới thiệu văn hóa và du lịch. Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại Mường Ảng, Tuần Giáo và một số địa bàn khác phù hợp với cây cà phê. Những năm qua, nhiều hộ đã đầu tư mở rộng sản xuất và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăm sóc, thu hái, sơ chế. Sự hình thành các vùng sản xuất tập trung tạo điều kiện để kết nối những khâu này với chế biến và tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú phát biểu tại Ngày hội Cà phê Mường Ảng 2026.

Để phát triển ngành hàng, lãnh đạo tỉnh đề nghị địa phương chú trọng quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung, phù hợp với điều kiện sản xuất. Các cơ quan chuyên môn cần hướng dẫn người dân áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến và quan tâm cải tạo diện tích cà phê già cỗi. Mục tiêu là nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất của các hộ trồng.

Cùng với việc cải thiện vùng nguyên liệu, cần tăng cường liên kết giữa hộ trồng, hợp tác xã và doanh nghiệp; trong đó bao quát các công đoạn từ sản xuất, thu hoạch, sơ chế đến chế biến và tiêu thụ. Khuyến khích người dân chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, chủ động tiếp cận kỹ thuật và nâng chất lượng sản phẩm.

Về xây dựng thương hiệu, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị xã Mường Ảng phát huy đặc trưng của Arabica địa phương trong quá trình phát triển thương hiệu cà phê Điện Biên. Chất lượng và uy tín của sản phẩm là cơ sở để Arabica Mường Ảng tăng sức cạnh tranh, tiếp cận thêm người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Đông đảo người dân và du khách tham gia Ngày hội Cà phê Mường Ảng 2026.

Trước đó, sáng ngày 7/11, tại bản Na Luông, Công ty Cổ phần Cà phê Detech Điện Biên phối hợp với UBND xã Mường Ảng tổ chức lễ động thổ Nhà máy chế biến sâu cà phê Detech Điện Biên. Dự án có tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng, triển khai trên diện tích 12,752 ha, với công suất chế biến khoảng 5.000 tấn cà phê và 7.000 tấn hạt mắc ca mỗi năm. Các sản phẩm dự kiến gồm cà phê nhân xanh, cà phê đặc sản, cà phê rang xay và chè Cascara làm từ vỏ quả cà phê. Dự án hướng tới nâng giá trị nông sản địa phương thông qua chế biến sâu gắn với vùng nguyên liệu.