Khai mạc Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại châu Âu

Đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cùng tham gia nghi thức thả bóng bay. Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại châu Âu, nhằm tăng cường gắn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa và khơi dậy tình yêu quê hương trong các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài. Điểm nhấn của ngày hội là “Đại lộ đại đoàn kết dân tộc” - không gian tái hiện hình ảnh Việt Nam thu nhỏ giữa lòng châu Âu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: Ngày hội diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) lần đầu tiên được tổ chức trên quy mô cả nước tại Việt Nam. Theo bà, Trung tâm Thương mại Sapa là không gian mang đậm hương sắc quê hương, đồng thời là niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc. Việc Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu lựa chọn địa điểm này để tổ chức ngày hội lần đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự gắn bó của cộng đồng người Việt ở nước ngoài với quê hương.

Thông tin về tình hình trong nước, bà Hà Thị Nga cho biết: Sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, kinh tế trong nước vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, GDP 9 tháng của năm 2026 đạt 9,01%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; công nghiệp văn hóa, công tác bảo tồn, số hóa và phát huy giá trị di sản được đẩy mạnh.

Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh: Những kết quả này có sự đóng góp về công sức, trí tuệ và tình cảm của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. “Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng và là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới” - bà Hà Thị Nga khẳng định.

Châu Âu hiện có khoảng 1,5 triệu người Việt Nam sinh sống, trong đó riêng tại Cộng hòa Séc có gần 90 ngàn người, được công nhận là cộng đồng dân tộc thiểu số có địa vị pháp lý.

Trên cơ sở đó, bà Hà Thị Nga đề nghị kiều bào tiếp tục củng cố đoàn kết, phát huy vai trò các hội đoàn, quan tâm hỗ trợ người cao tuổi, phụ nữ, thanh niên, sinh viên và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bà mong muốn doanh nhân tăng cường kết nối thương mại, đầu tư; trí thức, chuyên gia và nhà khoa học thúc đẩy chia sẻ tri thức, hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, việc giữ gìn tiếng Việt, truyền bá bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ cần được chú trọng, qua đó phát huy vai trò của mỗi kiều bào như một đại sứ văn hóa tại nước sở tại.

Những thông điệp về gìn giữ bản sắc và kết nối các thế hệ được thể hiện sinh động qua các hoạt động của ngày hội. Với chủ đề “Đoàn kết - Trách nhiệm - Hội nhập - Phát triển”, sự kiện tạo không gian để người Việt từ nhiều quốc gia gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ tình cảm với quê hương. Nổi bật là “Đại lộ đại đoàn kết dân tộc”, giới thiệu các biểu tượng văn hóa 3 miền Bắc, Trung, Nam, bản đồ đất nước từ đất liền đến biển đảo và hình ảnh 54 dân tộc. Không gian này tái hiện sự đa dạng văn hóa Việt Nam, đồng thời gợi nhắc về nguồn cội và những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ...

Ngày hội diễn ra đến hết ngày 1-11, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu (2016-2026) và Đại hội Đại biểu lần thứ ba, nhiệm kỳ 2026-2031. Sự kiện góp phần kết nối các thế hệ người Việt, thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước châu Âu.